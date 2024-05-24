ВФокусе: лучшее на этой неделе

Под конец весны погода, кажется, наконец начала радовать теплом, но так не везде: например, на острове Пасхи регулярно такие штормы, что страдают даже каменные истуканы.
А еще с летним теплом просыпаются насекомые — например, комары. Узнали, почему некоторых людей кусают чаще, чем остальных. Работать в такой атмосфере совершенно не хочется, особенно когда люди бывают хуже комаров — в Японии с назойливыми клиентами борется даже нейросеть. А если у вас беда не с клиентами, а с коллегами, советуем полезный материал — как распознать газлайтинг на работе.
Новости мира: в Саудовской Аравии прошло первое дефиле в купальниках, а в Китае, напротив, детей замотали с ног до головы: родители пытались по глазам угадать своего ребенка среди чужих.
Еще с весной всегда просыпается аппетит. Если вы на диете, советуем отличную замену булочке к чаю: новые французские почтовые марки с запахом багета. Кстати, с чаем тоже перебирать не стоит: черный чай может быть опасным.
Лучше не тревожьтесь и погладьте любимого питомца. Если у вас его нет, в Китае домашних животных можно купить прямо в уличном автомате.
А если от новостей у вас голова идет кругом, не беда: ученые как раз придумали, как пересадить голову на другое тело.
Напоследок добрая история этой недели: в Стамбуле очень смешно спасали котенка, который застрял в трубе. Приятно знать, что если вы котенок, всегда найдется кто-то, кто вам поможет.
Георгий Мазуркевич