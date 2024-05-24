ВФокусе: лучшее на этой неделе

А еще с летним теплом просыпаются насекомые — например, комары. Узнали, почему некоторых людей кусают чаще, чем остальных. Работать в такой атмосфере совершенно не хочется, особенно когда люди бывают хуже комаров — в Японии с назойливыми клиентами борется даже нейросеть. А если у вас беда не с клиентами, а с коллегами, советуем полезный материал — как распознать газлайтинг на работе.