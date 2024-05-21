Россиян предупредили, кому стоит быть осторожней с черным чаем

«Несмотря на массу пользы, употреблять чай нужно дозированно. Так, крепким черным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам, беременным женщинам. Людям с проблемами ЖКТ нужно также быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок», — рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что черный чай обладает более ярким тонизирующим эффектом, асептическими свойствами, благотворно влияет на нервную систему, улучшая настроение, улучшает обмен веществ. А зеленый чай, который меньше подвергается обработке и сохраняет больше витаминов, минералов, антиоксидантов и других элементов, способен снижать давление, способствует повышению иммунитета, снижению уровня глюкозы в крови, повышает степень концентрации внимания.
«Ни чай, ни другие напитки не могут заменить воду. Чай обладает рядом свойств, которые, напротив, могут способствовать выводу жидкости. Например, горячий чай повышает потоотделение. Также чай обладает мочегонным эффектом и выводит кальций. Для восполнения запаса жидкости крови, лимфы, клеток нужно употреблять чистую воду без химических примесей», — подчеркнул Тяжельников.
Собеседник агентства отметил, что зеленый чай не может заменить еду, но часто включается в состав различных диет для снижения веса. Являясь источником витаминов, минералов, ферментов и аминокислот, чай питает организм, тонизирует, позволяет дольше сохранять чувство сытости, способствует нормализации обмена веществ, снижению отеков.