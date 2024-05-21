Врач назвала четыре причины, по которым комары кусают чаще

Шарапова также обратила внимание, что около 20% людей выделяют особые вещества через кожу, которые естественным образом отпугивают комаров. Это делает их менее подверженными укусам по сравнению с остальными. Для защиты от этих назойливых насекомых она рекомендовала использовать репелленты, носить светлую одежду, отказаться от физических упражнений во время пика активности комаров.