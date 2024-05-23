Автоматы по продаже домашних животных установили в Китае

По всему Китаю активно распространяются торговые автоматы, предлагающие купить живого питомца. В маленьких стеклянных коробках животные ожидают, когда кто-нибудь заберет их домой. Купить их, кстати, может любой желающий, имеющий наличные или дебетовую карточку. Поэтому гарантии того, что котенок попадет «в хорошие руки» — нет.
Видео с подобным автоматом, расположенным в оживленном районе Пекина, выложили в социальные сети, призывая владельцев задуматься об этичности подобного бизнеса.
«В этой стране нет элементарного уважения к жизни!» — прокомментировал один из пользователей.
За права животных борются не только в Китае. В Южной Корее группа активистов проводит пикеты за освобождение одинокой белухи из крошечного аквариума в популярном торговом центре.
Кристина Корчанова