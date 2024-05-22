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«Котопушка»: спасение застрявшего в трубе котенка на видео

Стамбульские пожарные «выдули» застрявшее в трубе животное. Операцию по спасению засняли очевидцы.

В Стамбуле местный котенок застрял в узкой трубе и никак не мог выбраться из нее самостоятельно, жалобно зовя на помощь.

На писки откликнулись местные пожарные. У них не получилось вызволить животное с помощью подручных средств, из-за чего они решили применить технологию сжатого воздуха.

К счастью, застрявшего любителя приключений быстро «выдуло» из заточения. Очевидцы поделились видео смешной операции по спасению.

Не менее смешное видео с охотой манула Тимофея из Московского зоопарка можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Кристина Корчанова