«Заприметил добычу»: Московский зоопарк показал охоту манула Тимофея

— Кажется, наш маленький охотник заприметил добычу, — говорится в публикации в Telegram-канале столичного зоосада.
На кадрах видно, как представитель кошачьих высматривает что-то в листве, после чего крадучись забирается на пень. Затем Тимоша облокачивается на ствол дерева и встает на задние лапы.
В начале мая манул решил выйти в люди и прогуляться в своем вольере. На предоставленных столичным зоосадом кадрах видно, как кот опирается о стекло своего вольера и рассматривает людей, однако спустя несколько секунд убегает.
На другом видео можно наблюдать, как Тимофей греется под солнечными лучами, а затем начинает изящно вышагивать по деревянной полочке на стене вольера.
В апреле пресс-служба зоосада рассказала о камышовом коте Заури. По словам сотрудников зоопарка, представитель кошачьих наиболее активен в утренние и дневные часы. Он занесен в Красную книгу России — в стране проживает только 500 особей камышового кота.