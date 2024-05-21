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«Заприметил добычу»: Московский зоопарк показал охоту манула Тимофея

Пресс-служба Московского зоопарка во вторник, 21 мая, опубликовала видеоролик с охотой манула Тимофея..

Источник: Новосибирский зоопарк

— Кажется, наш маленький охотник заприметил добычу, — говорится в публикации в Telegram-канале столичного зоосада.

На кадрах видно, как представитель кошачьих высматривает что-то в листве, после чего крадучись забирается на пень. Затем Тимоша облокачивается на ствол дерева и встает на задние лапы.

В начале мая манул решил выйти в люди и прогуляться в своем вольере. На предоставленных столичным зоосадом кадрах видно, как кот опирается о стекло своего вольера и рассматривает людей, однако спустя несколько секунд убегает.

На другом видео можно наблюдать, как Тимофей греется под солнечными лучами, а затем начинает изящно вышагивать по деревянной полочке на стене вольера.

В апреле пресс-служба зоосада рассказала о камышовом коте Заури. По словам сотрудников зоопарка, представитель кошачьих наиболее активен в утренние и дневные часы. Он занесен в Красную книгу России — в стране проживает только 500 особей камышового кота.