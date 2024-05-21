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Во Франции выпустили почтовые марки с запахом багета

Никогда еще письма не были такими ароматными.

Этим летом во Франции пройдут Олимпийские игры — и все гости этого события смогут отправить своим близким письмо с по-настоящему французским ароматом.

Не так давно французский багет был признан частью культурного наследия страны по версии ЮНЕСКО — и Национальная французская почтовая служба решила увековечить это событие. Новые марки появились 16 мая — в день Святого Гонората Амьенского, покровителя пекарей и кондитеров (французский торт сент-оноре назван в его честь).

На марке изображены очаровательные багеты, но самое главное здесь не картинка, а аромат — если потереть марку, она начинает благоухать только что испеченным багетом.

Багет — это наш ежедневный хлеб, символ нашей гастрономии и жемчужина нашей культуры.

Почтовая служба Франции

«В его составе самые простые ингредиенты — мука, вода, соль, дрожжи — но уникальная рецептура, которую французские пекари передают друг другу из поколения в поколение, превращает этот хлеб в настоящее произведение искусства», — гласит описание марки на сайте почтовой службы. По словам сотрудников почты, каждый день французы покупают 12 миллионов багетов.

Марка предназначена исключительно для международной корреспонденции, что вполне логично — французы могут понюхать багет без всяких марок. Стоят такие марки 1,96€ или 2,14$ (около 200 рублей). Тираж ограничен — выпущено 594 000 марок, так что самое время вспомнить о друзьях из Франции и попросить их написать вам письмо.

А еще недавно во Франции испекли самый длинный багет в мире — вот как это было.

Георгий Мазуркевич