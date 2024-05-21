Во Франции выпустили почтовые марки с запахом багета

Марка предназначена исключительно для международной корреспонденции, что вполне логично — французы могут понюхать багет без всяких марок. Стоят такие марки 1,96€ или 2,14$ (около 200 рублей). Тираж ограничен — выпущено 594 000 марок, так что самое время вспомнить о друзьях из Франции и попросить их написать вам письмо.