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Во Франции испекли самый длинный в мире багет

Его длина превышает 140 м.

Источник: AP 2023

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. Булочники пригорода Сюрен испекли самый длинный в мире багет. Его длина превышает 140 м. Об этом сообщили местные власти.

«Мировой рекорд по самому длинному в мире багету побит: длина багета, испеченного (5 мая 2024 года — прим. ТАСС) в Сюрене, составляет 140,53 м», — написано в социальной сети X города. По данным властей, багет был испечен при поддержке Конфедерации булочников и кондитеров Франции, а также местных филиалов компаний Nutella и Ferrero. Согласно местным властям, рекорд будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Предыдущий самый длинный багет был изготовлен на севере Италии в Комо сотрудниками местного отделения Красного креста, длина хлебобулочного изделия составила 132,62 м.