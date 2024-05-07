Во Франции испекли самый длинный в мире багет

«Мировой рекорд по самому длинному в мире багету побит: длина багета, испеченного (5 мая 2024 года — прим. ТАСС) в Сюрене, составляет 140,53 м», — написано в социальной сети X города. По данным властей, багет был испечен при поддержке Конфедерации булочников и кондитеров Франции, а также местных филиалов компаний Nutella и Ferrero. Согласно местным властям, рекорд будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса.