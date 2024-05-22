Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саудовской Аравии прошло первое дефиле в купальниках

Это было очень красиво.

12

В Саудовской Аравии впервые в истории Королевства прошел показ мод с участием моделей в купальниках. Видео с дефиле опубликовал The Free Press Journal.

На девушках были работы марокканского дизайнера Ясмины Канзал. В основном она представила слитные купальники красных, бежевых и синих цветов. У большинства моделей были открытые плечи, а у некоторых был частично виден живот.

Показ прошел во второй день первой Недели моды на Красном море на курорте Сент-Реджис (находится у западного побережья Саудовской Аравии).

Дизайнер подчеркнула, что эта страна очень консервативна, но она попыталась показать элегантные купальники, которые олицетворяют арабский мир.

«Когда мы приехали сюда, мы поняли, что показ мод в купальниках в Саудовской Аравии — исторический момент, потому что подобное мероприятие проводится впервые», — добавила Канзал.

К слову, перемены в мире моды происходят постоянно. Это можно проследить хотя бы по истории джинсов: самая модная и нужная одежда в истории когда-то была обычными синими рабочими штанами.

Айгуль Сабитова