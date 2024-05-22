В Саудовской Аравии прошло первое дефиле в купальниках

В Саудовской Аравии впервые в истории Королевства прошел показ мод с участием моделей в купальниках. Видео с дефиле опубликовал The Free Press Journal.
На девушках были работы марокканского дизайнера Ясмины Канзал. В основном она представила слитные купальники красных, бежевых и синих цветов. У большинства моделей были открытые плечи, а у некоторых был частично виден живот.
Показ прошел во второй день первой Недели моды на Красном море на курорте Сент-Реджис (находится у западного побережья Саудовской Аравии).
Дизайнер подчеркнула, что эта страна очень консервативна, но она попыталась показать элегантные купальники, которые олицетворяют арабский мир.
«Когда мы приехали сюда, мы поняли, что показ мод в купальниках в Саудовской Аравии — исторический момент, потому что подобное мероприятие проводится впервые», — добавила Канзал.
К слову, перемены в мире моды происходят постоянно. Это можно проследить хотя бы по истории джинсов: самая модная и нужная одежда в истории когда-то была обычными синими рабочими штанами.
Айгуль Сабитова