Мода на рабочие штаны: краткая история джинсов

Днем рождения джинсов считается 20 мая 1873 года, когда фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Чтобы добиться успеха, создатели компании много работали, а в истории предмета гардероба были и падения, и взлеты.