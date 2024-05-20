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Мода на рабочие штаны: краткая история джинсов

Кто их придумал и как синие рабочие штаны стали самой модной и нужной одеждой в истории?

Источник: Levi's

Модные тренды имеют тенденцию меняться и уходить в прошлое. Однако джинсы — эта та вещь, которая есть сегодня в гардеробе у каждого человека.

Днем рождения джинсов считается 20 мая 1873 года, когда фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Чтобы добиться успеха, создатели компании много работали, а в истории предмета гардероба были и падения, и взлеты.

Рассказываем, как джинсы для рабочих стали знаменитыми во всем мире.

Ум на вес золота

Многодетная семья Штраусов из Баварии рано лишилась отца, из-за чего матери пришлось одной кормить семерых детей. Поэтому как только Лейбу Штраусу исполнилось 18 лет, он уехал на заработки в США вслед за старшими братьями.

Первым делом эмигрант изменил имя, чтобы скрыть свое происхождение. Так, еврейское Лейб Штраус превратилось в американское Леви Страусс.

В 1840-е годы братья Леви уже вели бизнес и поставляли одежду в небольшие магазины на Западном побережье США. Изучив принципы торговли, Страусс открыл собственную компанию, которая получила название Levi Strauss & Co.

Обрастая легендами

Тем временем мир захватила Золотая лихорадка: люди со всего мира стремились в США на прииски. Страусс нашел способ извлечь выгоду из всеобщего помешательства. В Levi Strauss & Co начали изготавливать высокопрочную одежду для золотоискателей.

По одной из легенд, Леви прибыл на рудники Сан-Франциско на корабле с товарами. Когда всю одежду раскупили, Страусс снял парус с мачты, раскроил и сшил последнюю пару штанов.

Про другие легенды, женскую версию и спонсора на Олимпиаде читайте в нашем материале.

Анна Морозова