Уже не киберпанк: трансплантация головы — реальна?

Сама концепция такова: искусственный интеллект, объединенный с новейшими достижениями робототехники, удалит голову пациента с больного тела и пересадит ее на здоровое донорское. Если все будет работать так, как задумано, человек, по-видимому, сможет прожить остаток своей жизни с совершенно новым набором здоровых конечностей и органов.