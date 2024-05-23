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Уже не киберпанк: трансплантация головы — реальна?

Стартап BrainBridge представил концепт первой в мире системы трансплантации головы человека.

Американский стартап BrainBridge разработал концепцию по «пересадке» человеческой головы на здоровое тело донора. Система трансплантации сможет изменить жизнь людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, вроде рака и болезни Паркинсона.

Сама концепция такова: искусственный интеллект, объединенный с новейшими достижениями робототехники, удалит голову пациента с больного тела и пересадит ее на здоровое донорское. Если все будет работать так, как задумано, человек, по-видимому, сможет прожить остаток своей жизни с совершенно новым набором здоровых конечностей и органов.

Наша цель — расширение границ возможного в медицинской науке. Инновационная технология обещает открытие жизненно важных методов лечения, которые были немыслимы всего несколько лет назад.

Хашам Аль-Гайли
руководитель проекта BrainBridge

По инновационной задумке, два «умных» робота будут одновременно оперировать донора и реципиента в среде с идеально подобранными условиями для сохранения жизнедеятельности (мозга и тела соответственно).

Для трансплантации планируют использовать донорские тела молодых и здоровых людей с диагностированной смертью мозга. BrainBridge утверждает, что этот процесс сохранит «сознание, воспоминания и когнитивные способности получателя».

Компания также смело заявила, что, по их оценкам, «мозг способен работать несколько сотен лет», а это означает, что замена «уставшего» тела на более новую модель может стать ключом к продлению человеческой жизни.

Первую операцию по пересадке головы планируют провести уже в течении ближайших восьми лет.

Тем временем WSJ получила разрешение внедрить мозговой чип Neuralink второму пациенту.

Кристина Корчанова