Два явных признака газлайтинга на работе

Газлайтинг — это форма психологической манипуляции, при которой человек или группа лиц намеренно подвергают сомнению ваши высказывания и восприятие реальности. В последствии у жертвы часто возникает неуверенность в себе, нервозность и депрессия.
В рабочей среде проявления газлайтинга встречаются довольно часто из-за конкуренции и попыток доминирования. Коллеги и начальство могут намеренно подрывать социальное доверие и компетентность своей жертвы ради личной выгоды или сохранения контроля.
Ситуативный пример газлайтинга: сотрудник высказывает опасения по поводу домогательств или дискриминации на рабочем месте, но они отвергаются из-за «чрезмерной чувствительности и восприимчивости» или «надумывания». В дальнейшей перспективе, сотрудник-жертва усомнится в достоверности своего опыта и не решится высказываться в будущем.
Исследование, опубликованное в научном журнале Frontiers In Psychology, показало, что газлайтинг на рабочем месте включает в себя два основных вида психологических манипуляций — «тривиализацию» и «обвинения». Рассказываем о них подробнее.
Тривиализация: «Ты преувеличиваешь, тебе не на что обижаться!»
Что такое
Тривиализация по сути является сведением фактов к «банальности», то есть это — чрезмерное упрощение явлений и скептическое отношение к серьезности ситуации. Под тривиализацией в контексте рабочего газлайтинга понимается подрыв руководителем (и/или коллегами) перспектив, страхов и восприятия реальности.
Исследователи обнаружили, что случаи тривиализации со стороны руководителя (и/или коллег) могут включать в себя смену темы, преуменьшение опасений и заслуг, искажение сказанного, а также унизительные комментарии.
Как влияет
Жертвы тривиализации часто сомневаются в собственных восприятиях и чувствах, задаваясь вопросом, действительно ли они слишком «остро» реагируют на ситуацию из-за свойственной чувствительности.
Последствия
Постоянные заявления начальства и коллег о том, что проблемы жертвы незначительны, со временем подрывают их уверенность и самооценку.
Обвинения: «Ты сам виноват в том, что с тобой происходит!»
Что такое
Регулярные незаслуженные обвинения — попытки руководителя (и/или коллег) осуществить контроль над жертвой. Манипуляция происходит за счет самокритики, возникающей в процессе постоянных несправедливых обвинений.
Как влияет
Несправедливые обвинения заставляют жертву усомниться в своих способностях и здравомыслии, порождая вездесущее чувство неполноценности.
Последствия
Со временем даже уверенная в себе личность теряет способность самостоятельно принимать решения и чувствует себя эмоционально опустошенной. Кроме того, возникает значительный эмоциональный стресс, перманентное чувство тревоги, подавленность и когнитивный диссонанс.
Обратите внимание
На «безопасной» работе руководители активно прислушиваются к своим сотрудникам и предоставляют конструктивную и уважительную обратную связь, уделяя особое внимание росту и совершенствованию, а не обвинениям и критике. Сотрудники, в свою очередь, уверены, что любые их опасения будут услышаны.
Газлайтинг на работе — это явный признак того, что ваше рабочее место не является психологически безопасной средой.
В любых социальных отношениях, включая рабочие, вы должны чувствовать себя комфортно, не боясь выражать собственное мнение и совершать ошибки. Если вы заметили, что стали жертвой психологических манипуляций, нужно немедленно покинуть «токсичную» среду и обратиться за помощью к специалистам.
Более подробно о влиянии рабочих «токсичных» отношений на психику рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова