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«Осторожно, токсично»: влияют ли отношения с коллегами на психику

Правильно выстраиваем личные границы на работе.

Источник: Freepik

Отношения с коллегами имеют решающее значение для нашего ментального здоровья, поскольку на работе, в окружении сотрудников и начальства, мы проводим, если не полный день, то по крайней мере его треть. Вместе с Антонеллой Монтано — психологом и директором Института имени А. Т. Бека, специализирующемся на когнитивно-поведенческой терапии, разбираемся, что конкретно происходит с нашей психикой.

Начать стоит с того, что именно вегетативная нервная система контролирует такие непроизвольные действия организма, как: частота сердечных сокращений, дыхание, пищеварение и регулирование температуры тела. Соответственно, все эти функции могут «выйти из строя», если мы начнем испытывать стресс от каких-либо внешних факторов.

Когда мы начинаем чувствовать исходящую от общества опасность, нервная система активирует так называемую реакцию «бей или беги». Выделяются гормоны адреналина и остеокальцина из-за чего мы испытываем кратковременную уверенность и готовность к действиям. Параллельно с этим в игру вступает процесс, называемый нейроцепцией. По сути, это способ, с помощью которого нервная система сканирует состояние организма и окружающий мир на наличие признаков потенциальных угроз.

В случае, если чувство опасности сохраняется в течение длительного времени и мозг начинает замечать исходящие от общества угрозы (например, пассивную агрессию), мы теряем способность противостоять раздражающему фактору, становясь при этом апатичными и раздражительными. Нервная система постепенно истощается, организм ослабевает мы начинаем болеть и испытывать хроническую усталость. При особом складе нервной системы, человек, испытывающий сильный стресс, может даже начать терять сознание из-за активации древнейшей защитной реакции «деактивации».

Приведем пример: на работе во время беседы с коллегами или начальником мы замечаем в тоне голоса тревожность, отстраненность или враждебность, организм начинает испытывать стресс, а нервная система дает сигнал «мы в опасности». При продолжительности такого воздействия нарушается целостность психики и организм начинает ослабевать.

Если же нам комфортно в коллективе, мы испытываем чувство заземленности и безопасности. В этом состоянии нервная система открыта для внешних связей, поэтому человек способен к общению и продуктивной работе, так как он не зациклен на базовой функции защиты. Таким образом, выбирая место работы, обращайте внимание на интуитивное состояние, ведь именно от этого зависит ваше здоровье и продуктивность.

Кстати, о действительно непростой работе — подводными сварщиками — рассказали в отдельном материале.

Кристина Корчанова