«Осторожно, токсично»: влияют ли отношения с коллегами на психику

Если же нам комфортно в коллективе, мы испытываем чувство заземленности и безопасности. В этом состоянии нервная система открыта для внешних связей, поэтому человек способен к общению и продуктивной работе, так как он не зациклен на базовой функции защиты. Таким образом, выбирая место работы, обращайте внимание на интуитивное состояние, ведь именно от этого зависит ваше здоровье и продуктивность.