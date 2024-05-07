Нелегкая работа: как работают подводные сварщики

Когда люди представляют профессиональных дайверов, они, скорее всего, думают, что ныряльщики плавают в тропическом раю среди стай разноцветных рыб. Однако на глубине нескольких десятков метров находится суровый мир подводного сварщика.
Эта профессия считается одной из самых опасных и сложных.
Дайверы выходят в океан в толстых гидрокостюмах и шлемах со встроенной системой связи. Со специальной платформы ныряльщики спускают веревку, которую обхватывают руками и опускаются на дно.
У подводных сварщиков баллон кислорода отличается от обычного баллона для дайвинга. Шланг подает воздух с поверхности к шлему сварщика, у которого в руках находятся электроды и горелки, разработанные специально для проверок и ремонта под водой.
Простая работа под водой сопряжена с множеством проблем. Как и при любом погружении, повышение давления воды может привести к серьезным физиологическим проблемам, таким как азотный наркоз (обратимое изменение сознания, которое происходит во время погружения на глубину) и декомпрессионная болезнь (заболевание, возникающее из-за быстрого понижения давления окружающей среды, в результате чего газы, растворенные в крови и тканях организма, начинают выделяться в виде пузырьков в кровь, разрушая стенки клеток и кровеносных сосудов).
Проблемы усугубляются видимостью: часто подводным сварщикам приходится работать в мутных водах с ограниченным количеством солнечного света. Эта пониженная четкость изображения затрудняет определение потенциальных опасностей или препятствий. Если вокруг темно, организм тратит энергию, чтобы глаза могли хоть на чем-то сфокусироваться. Большую часть времени дайверы проводят в абсолютной темноте, поэтому нередко проводят работы с закрытыми глазами и на ощупь.
Также угрозу под водой представляет поражение электрическим током. Сварка при высоких температурах, которая может доходить до 5,5 тысячи градусов Цельсия и выше, приводит к разделению молекул водорода и кислорода: если их соотношение достигает определенного уровня, могут произойти как небольшие, так и крупные взрывы.
Чтобы снизить эти риски, подводные сварщики полагаются на обширную подготовку, специализированное оборудование, постоянную связь с людьми на поверхности и адаптированные сварочные инструменты.
Однако все же есть работа, с которой роботы способны справиться. Исследование показало, какие профессии смогут заменить умные машины.
Анна Морозова