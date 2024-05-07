Нелегкая работа: как работают подводные сварщики

Простая работа под водой сопряжена с множеством проблем. Как и при любом погружении, повышение давления воды может привести к серьезным физиологическим проблемам, таким как азотный наркоз (обратимое изменение сознания, которое происходит во время погружения на глубину) и декомпрессионная болезнь (заболевание, возникающее из-за быстрого понижения давления окружающей среды, в результате чего газы, растворенные в крови и тканях организма, начинают выделяться в виде пузырьков в кровь, разрушая стенки клеток и кровеносных сосудов).