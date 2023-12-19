Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы

«Практически половина респондентов (экспертов — ред.), 49%, считают, что грузчиков со временем можно будет заменить на робототехнику. Людей-курьеров вполне можно будет заменить на дронов или роверов, уверены еще 33% опрошенных. Замену таксистов и водителей на автоматическое управление ожидают еще 24% респондентов, еще 20% уверены, что заменить можно будет и водителей грузового такси», — говорится в исследовании.

Меньше всего эксперты ожидают, что роботы заменят бортпроводников, механиков судна, судового повара и обходчика ж/д путей — эти варианты набрали менее 20% голосов. При этом достаточно большой процент опрошенных — 41% — уверены, что роботы не смогут заменить людей.

Как отметил председатель правления Консорциума, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, роботам удобно передавать типовую и монотонную работу. Например, развитие робототехники позволит изменить грузоперевозки. «Беспилотные грузовики уже ездят на трассе М-11 в рамках эксперимента — их применение уже помогло снизить стоимость грузоперевозок на длинных трассах. Опять же, стоит развивать это направление для доставки грузов на Север — роботу не нужна зарплата, ему все равно, куда ехать», — сказал эксперт.

Он отметил, что уже сейчас в городе и пригороде используются робокурьеры и роботакси, однако эту технологию нужно еще отработать, а уже потом масштабировать. «Насчет же замены бортпроводников, механиков и поваров на судне на роботов — ближайшие лет 20−30 их однозначно не будут никем замещать. Сервисные же роботы, в том числе и на железнодорожных путях, наоборот, очень пригодятся. Обходчики, перецепщики и так далее», — добавил Дудоров.