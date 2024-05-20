В Японии тестируют нейросеть, смягчающую речь злых клиентов

Предполагается, что нейросеть сможет преобразовывать речь раздраженных клиентов в более спокойную с помощью технологии распознавания эмоций и обработки голоса. Когда клиент будет звонить «по горячей линии» и выражать свое недовольство, ИИ, проанализировав тональность и выявив проблему, заменит негативные элементы на более нейтральные. Так, сотрудники услышат более спокойную версию обращения и смогут сосредоточиться на решении проблемы, а не на эмоциональном шуме. Это положительно скажется на качестве обслуживания, ментальном здоровье работников, а также повышении имиджа за счет клиентской лояльности.