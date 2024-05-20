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В Японии тестируют нейросеть, смягчающую речь злых клиентов

«Ваш разговор может быть записан в целях улучшения качества обслуживания».

Источник: AP 2023

В последнее время в Японии проблема неуважительного общения с персоналом, работающим в сфере услуг, значительно возросла. Практически половина опрошенных (примерно 16 500 человек) профсоюзом UA Zensen, заявила, что в течение последних двух лет сталкивалась с притеснениями со стороны клиентов. Инциденты включали словесные оскорбления и запугивание. В некоторых случаях клиенты даже требовали от работников встать на колени и поклониться в знак извинения.

Пока местное правительство рассматривает законодательство по защите работников, японская телекоммуникационная корпорация SoftBank тестирует нейросеть, способную «смягчить» голоса нервных звонящих. Основная цель проекта — минимизация выгорания и снижение уровня стресса сотрудников, работающих в колл-центрах.

«С помощью этого решения мы стремимся поддерживать хорошие отношения с клиентами посредством надежной коммуникации, обеспечивая при этом психологическое благополучие работников,» — отмечается в пресс-релизе проекта.

Предполагается, что нейросеть сможет преобразовывать речь раздраженных клиентов в более спокойную с помощью технологии распознавания эмоций и обработки голоса. Когда клиент будет звонить «по горячей линии» и выражать свое недовольство, ИИ, проанализировав тональность и выявив проблему, заменит негативные элементы на более нейтральные. Так, сотрудники услышат более спокойную версию обращения и смогут сосредоточиться на решении проблемы, а не на эмоциональном шуме. Это положительно скажется на качестве обслуживания, ментальном здоровье работников, а также повышении имиджа за счет клиентской лояльности.

Тестирование и работы по улучшению нейросети будут проводиться до 2026 года. По их окончании продукт выведут на мировой рынок на коммерческой основе.

О том, как ИИ способен помочь онкологам в диагностике рака, мы рассказали в отдельном материале.

Кристина Корчанова.