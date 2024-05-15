Исследование: как Chat GPT способен помочь онкологам в диагностике рака

Согласно исследованию, опубликованному журналом Northwestern Medicine, Chat GPT способен распознать признаки онкологического заболевания на ранних стадиях. Гипотезу о возможности подобного использования ИИ выдвинули еще в 2023 году врачи из Стэнфордского университета.
В апреле этого года исследователи из Оксфордского и Манчестерского университетов решили подтвердить свою догадку: они применяли Chat GPT для выявления второй формы рака простаты.
Результаты эксперимента оказались крайне положительными. Ответы Chat GPT на 115 распространенных вопросов о терапии рака были «на уровне или лучше, чем ответы, предоставленные экспертами в Интернете».
К такому мнению пришли три лучевых терапевта-онколога и три физических лучевых терапевта, которые оценили каждый ответ по критериям точности, полноты и лаконичности.
Несмотря на то, что Chat GPT дал надежные ответы, несколько из них все же оставили сомнения у исследователей из-за использования сложных медицинских терминов. Также в медицинском сообществе активно изучается этический аспект использования ИИ в рамках определения онкологического заболевания. Тем не менее, эксперты не отвергают возможность повсеместного использования современных технологий для медицины будущего.
Ранее были названы профессии, которые могут исчезнуть из-за прогрессивных технологий ИИ.
Кристина Корчанова