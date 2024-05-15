Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследование: как Chat GPT способен помочь онкологам в диагностике рака

ИИ можно использовать в качестве инструмента, способного уменьшить количество ошибок в диагностике онкологии.

Источник: Freepik

Согласно исследованию, опубликованному журналом Northwestern Medicine, Chat GPT способен распознать признаки онкологического заболевания на ранних стадиях. Гипотезу о возможности подобного использования ИИ выдвинули еще в 2023 году врачи из Стэнфордского университета.

В апреле этого года исследователи из Оксфордского и Манчестерского университетов решили подтвердить свою догадку: они применяли Chat GPT для выявления второй формы рака простаты.

Результаты эксперимента оказались крайне положительными. Ответы Chat GPT на 115 распространенных вопросов о терапии рака были «на уровне или лучше, чем ответы, предоставленные экспертами в Интернете».

К такому мнению пришли три лучевых терапевта-онколога и три физических лучевых терапевта, которые оценили каждый ответ по критериям точности, полноты и лаконичности.

Амуля Яламанчили, врач, специализирующийся на лучевой терапии рака, отметила, что данная технология не только способна помочь диагностировать рак, но и позволит снизить рабочую нагрузку и тенденцию к последующему выгоранию среди врачей.

Несмотря на то, что Chat GPT дал надежные ответы, несколько из них все же оставили сомнения у исследователей из-за использования сложных медицинских терминов. Также в медицинском сообществе активно изучается этический аспект использования ИИ в рамках определения онкологического заболевания. Тем не менее, эксперты не отвергают возможность повсеместного использования современных технологий для медицины будущего.

Ранее были названы профессии, которые могут исчезнуть из-за прогрессивных технологий ИИ.

Кристина Корчанова