Исследование: как Chat GPT способен помочь онкологам в диагностике рака

Несмотря на то, что Chat GPT дал надежные ответы, несколько из них все же оставили сомнения у исследователей из-за использования сложных медицинских терминов. Также в медицинском сообществе активно изучается этический аспект использования ИИ в рамках определения онкологического заболевания. Тем не менее, эксперты не отвергают возможность повсеместного использования современных технологий для медицины будущего.