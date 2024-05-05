В Госдуме назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ

«Как минимум, не стоит исключать фактор того, что многие люди просто не хотят взаимодействовать с роботизированными системами — в силу тех или иных убеждений при наличии альтернативы они лучше обратятся к живому специалисту. Кроме того, ИИ пока все еще регулярно ошибается, а потому нуждается в постоянном человеческом контроле. Результаты работы ИИ всегда должны подвергаться критическому анализу специалистов», — заключил он.