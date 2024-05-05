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В Госдуме назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Из-за внедрения искусственного интеллекта в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Источник: Freepik

«Проблема безработицы из-за ИИ России сейчас точно не грозит. Тем не менее есть ряд профессий, которые все же находятся в потенциальной зоне риска. Например, это специалисты службы поддержки клиентов. Это касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. В связи с этим легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов, тем самым сократив количество сотрудников», — сказал он РИА Новости.

Также, по его словам, может сократиться количество администраторов — «многие компании уже внедряют роботизированные системы на ресепшене, которые способны, например, отвечать на звонки и вести полноценные диалоги с клиентами», — сказал он РИА Новости.

По словам Немкина, согласно недавнему социологическому опросу, как минимум 16% граждан переживают, что новые технологии могут спровоцировать безработицу.

«ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров», — добавил Немкин.

При этом, по мнению парламентария, заменить человека во всем ИИ не сможет.

«Как минимум, не стоит исключать фактор того, что многие люди просто не хотят взаимодействовать с роботизированными системами — в силу тех или иных убеждений при наличии альтернативы они лучше обратятся к живому специалисту. Кроме того, ИИ пока все еще регулярно ошибается, а потому нуждается в постоянном человеческом контроле. Результаты работы ИИ всегда должны подвергаться критическому анализу специалистов», — заключил он.