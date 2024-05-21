Статуи острова Пасхи могут исчезнуть

Гигантские каменные лица, глядящие со склонов острова Рапануи в Тихом океане, видели, наверное, все — в соцсетях есть даже стандартный эмодзи с их образом. Однако, возможно, скоро только эмодзи у нас и останется: погода не щадит стоические изваяния из вулканического камня.
Эти бюсты высотой несколько метров, которые на местном языке называют «моаи», высекли примерно в
Реставратор Даниэла Меса Марчан, которая трудится над сохранением памятников в общине Мау Хенуа, объясняет, что из-за эрозии верхнего слоя изваяния теряют свой облик уже сейчас. За последние 30 лет дожди на острове стали реже, но гораздо сильнее, и в целом погода стала гораздо контрастнее: то проливной дождь, то засуха.
Моаи сделаны из мягкого туфа — и проливные дожди оказывают разрушительное воздействие на этот камень. Меса Марчан чистит скульптуры от микроорганизмов и мха, укрывает их от дождей и обрабатывает специальными растворами, которые делают бюсты более водостойкими. Еще одна проблема, которая мешает заниматься памятниками — бюрократия, рассказывает девушка. Дело в том, что остров находится под юрисдикцией Чили, но расположен почти в 4 тыс. км от столицы, что это усложняет любые согласования, а стоимость транспортировки нужных инструментов и реагентов взлетает до небес.
Месе удается проводить реставрационно-консервационные работы на одном или нескольких идолах раз в несколько лет — но чтобы спасти все изваяния, этого, конечно, недостаточно. В ближайшем будущем она надеется помочь множеству моаи, пострадавшим от лесных пожаров 2022 года, которые охватили почти 100 гектар острова.
За последний год бюджет, выделяемый правительством Чили на сохранение культурного наследия, вырос в четыре раза и составляет около 690 млн песо (порядка 61 млн рублей); эти деньги должны обеспечить 15 проектов по реставрации, и остров Пасхи — один из них. Пилар Викунья, директор отделения ЮНЕСКО в Сантьяго, говорит, что увеличение бюджета это замечательно, но для спасения всех идолов этих денег точно не хватит — нужно заново вырабатывать долгосрочную стратегию, которая не обновлялась с 70-х годов прошлого века.
Сложно поверить, что эти огромные монументы могут однажды исчезнуть с поверхности острова — но специалисты утверждают, что время действительно на исходе. Экскурсовод Бети Рапа 30 лет показывает туристам исполинские памятники, и боится, что скоро моаи исчезнут, потому что правительство делает слишком мало. Моаи приносят стране большую прибыль, ведь на остров приезжают в основном ради них — но в первую очередь экскурсовода волнуют не деньги: это не просто декоративные статуи, напоминает она, а лица предков жителей острова.
Остров Пасхи таит в себе много загадок — например, недавно ученые пришли к выводу, что письменность здесь могла зародиться даже раньше, чем в Европе.
Георгий Мазуркевич