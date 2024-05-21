Статуи острова Пасхи могут исчезнуть

Сложно поверить, что эти огромные монументы могут однажды исчезнуть с поверхности острова — но специалисты утверждают, что время действительно на исходе. Экскурсовод Бети Рапа 30 лет показывает туристам исполинские памятники, и боится, что скоро моаи исчезнут, потому что правительство делает слишком мало. Моаи приносят стране большую прибыль, ведь на остров приезжают в основном ради них — но в первую очередь экскурсовода волнуют не деньги: это не просто декоративные статуи, напоминает она, а лица предков жителей острова.