Письменность острова Пасхи признана «ни на что не похожей»

Не в пользу этой теории говорит тот факт, что вот уже более полутора веков ученые не могут расшифровать загадочный язык «ронгоронго». Если бы письменность была производной от европейской, эта задача была бы давно решена. В новом исследовании ученые повторно проанализировали текст на деревянной дощечке, одной из четырех, которые были найдены на острове Пасхи миссионерами в 1869 году. Сейчас они хранятся в музее в Риме.