Письменность острова Пасхи признана «ни на что не похожей»

Об исследовании рассказывает Arkeonews, а полностью его можно найти в журнале Scientific Reports. Авторы научной статьи заявляют, что им удалось найти убедительные доказательства уникальности изученного текста. До сих пор предполагалось, что у коренных жителей острова Пасхи не было собственной письменности, а возникла она только после появления на острове европейцев.
Не в пользу этой теории говорит тот факт, что вот уже более полутора веков ученые не могут расшифровать загадочный язык «ронгоронго». Если бы письменность была производной от европейской, эта задача была бы давно решена. В новом исследовании ученые повторно проанализировали текст на деревянной дощечке, одной из четырех, которые были найдены на острове Пасхи миссионерами в 1869 году. Сейчас они хранятся в музее в Риме.
В рамках исследования в Болонском университете было проведено радиоуглеродное датирование табличек. Оказалось, что одна из них была изготовлена в период между 1493 и 1509 годами, а европейцы впервые появились на острове только в 1720-е годы. Это означает, что письменность у коренного населения появилась как минимум за пару столетий до того, как впервые на остров прибыль люди из «внешнего мира».
Таким образом, датирование бросает вызов ранее выдвинутым предположениям о происхождении «ронгоронго». Одновременно оно подтверждает альтернативную теорию о том, что письменность острова Пасхи представляет собой один из немногих примеров независимо изобретенных систем письма. То есть является уникальной по своей сути.
Местные сложные письменные символы, как пишут ученые, не похожи ни на одну систему письма, встречающуюся в Европе. «А ведь если вы заимствуете систему письма, то сохраняете ее как можно ближе к оригиналу», — подмечает ведущий автор исследования Сильвия Феррара, филолог из Болонского университета.
Кстати, в распоряжении исследователей имеется 27 деревянных табличек, которые содержат примерно 15 000 символов и более 400 различных глифов. Но о чем повествуют эти тексты, пока остается загадкой.
Остров Пасхи знаменит своими археологическими загадками, главной из которых являются гигантские каменные статуи под названием «моаи». До сих пор достоверно неизвестно, с какой целью их устанавливали на берегу. Остров расположен примерно в 3800 километрах от побережья Чили, которому принадлежит. Считается, что он был заселен между 1150 и 1280 годами нашей эры и что до прибытия европейцев в XVIII веке островитяне других людей не встречали.