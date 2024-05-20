Традиционная китайская игра: найди своего ребенка по глазам

В Сети появилось видео, снятое в одном из детских садов Китая. В ролике дети сидят на стульчиках, завернувшись в черный полиэтилен. На их лицах — маски поросят. Между детьми ходят взрослые. Сообщается, что это традиционная для китайских детсадов игра: родители должны найти своего ребенка по глазам.