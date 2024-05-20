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Традиционная китайская игра: найди своего ребенка по глазам

Судя по всему, она нравится и детям, и взрослым.

В Сети появилось видео, снятое в одном из детских садов Китая. В ролике дети сидят на стульчиках, завернувшись в черный полиэтилен. На их лицах — маски поросят. Между детьми ходят взрослые. Сообщается, что это традиционная для китайских детсадов игра: родители должны найти своего ребенка по глазам.

В ролике с одного ребенка снимают маску, и он улыбается. За кадром слышится смех взрослых. Очевидно, игра вызывает положительные эмоции как у ребят, так и у их родителей.

Ранее врачи выяснили, что кесарево сечение более чем вдвое снижает эффективность вакцин от кори. Медики пришли к такому выводу в рамках наблюдений за здоровьем новорожденных китайских детей.

Айгуль Сабитова