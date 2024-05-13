Кесарево сечение более чем вдвое снижает эффективность вакцин от кори

Ученые обнаружили, что первая доза прививки не подействовала на 12% детей, родившихся в результате кесарева сечения, тогда как это было характерно лишь 5% юных жителей Китая, появившихся на свет естественным путем. Эти различия стали менее выраженными после повторной прививки, однако при этом многие дети не получили вторую дозу вакцины. В результате этого около 1% детей в КНР становятся уязвимыми для заражения корью, что следует учитывать при проработке стратегий вакцинации, подытожили исследователи.