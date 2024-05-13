Кесарево сечение более чем вдвое снижает эффективность вакцин от кори

ТАСС, 13 мая. Китайские и европейские медики выяснили, что эффективность первичной вакцинации детей от кори снижается в 2,56 раза, если они появились на свет в результате кесарева сечения, а не естественного процесса деторождения. Об этом сообщила пресс-служба Кембриджского университета.
«Большое число детей не получает вторую прививку от кори, что несет угрозу как для них самих, так и для всего населения в целом. Проведенные нами наблюдения показывают, что повторная вакцинация детей от кори особенно актуальна для младенцев, родившихся в результате кесарева сечения, так как вероятность несрабатывания первой прививки среди них особенно высока», — заявил профессор Кембриджского университета (Великобритания) Хенрик Салье, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Медики пришли к такому выводу в рамках наблюдений за здоровьем 1,5 тыс. новорожденных китайских детей на протяжении первых 12 лет их жизни. В это время ученые всесторонне изучали изменения в работе организма юных пациентов, в том числе и то, как менялась работа их иммунной системы и количество вырабатываемых ей антител.
Исследователи воспользовались этими данными для изучения того, как кесарево сечение влияет на эффективность вакцинации детей от кори. Интерес ученых к этой прививке был обусловлен тем, что в последние 10 лет число случаев заражения корью, а также вспышек этой вирусной инфекции значительным образом выросло в КНР, причем значительное число этих инцидентов происходило среди детей, прошедших вакцинацию от кори.
Руководствуясь этой идеей, исследователи измерили концентрацию антител в организме детей в первые годы жизни, а также получили аналогичные сведения для их матерей, чьи антитела присутствуют в организме детей в первые месяцы их жизни. Последующий анализ этих замеров показал, что эффективность первой дозы прививки от кори, а также ее последующих инъекций, сильно зависела от того, каким образом дети появились на свет.
Ученые обнаружили, что первая доза прививки не подействовала на 12% детей, родившихся в результате кесарева сечения, тогда как это было характерно лишь 5% юных жителей Китая, появившихся на свет естественным путем. Эти различия стали менее выраженными после повторной прививки, однако при этом многие дети не получили вторую дозу вакцины. В результате этого около 1% детей в КНР становятся уязвимыми для заражения корью, что следует учитывать при проработке стратегий вакцинации, подытожили исследователи.
О кесаревом сечении
Рождение ребенка является небезопасной процедурой для большого числа женщин в силу особенностей их анатомии. По этой причине медики уже много десятилетий прибегают к процедуре кесарева сечения для защиты здоровья и жизни будущей матери и ее ребенка. Наблюдения последних лет при этом показывают, что кесарево сечение негативно влияет на микрофлору детей и их иммунитет, что повышает риск развития ожирения и сбоев в работе пищеварительной системы.