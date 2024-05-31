ВФокусе: топ лучших статей за последнюю неделю весны

Популярные материалы последней недели весны были посвящены трем основным категориям: здоровье, еда и культура. Собрали их в один материал, чтобы вспомнить, что происходило и что интересовало.
Здоровье
На этой неделе популярными стали материалы, посвященные здоровью — физическому и ментальному. В особенности поразило выявленное необычное свойство омеги-3 и возможность сенсорной перегрузки. Новый метод борьбы с диабетом, обнаруженный совсем учеными из Южно-Уральского государственного университета, также не остался без внимания. Кроме того, вопреки всему, удалось развеять самый распространенный страх: эксперт рассказал, что делать в случае, если ребенок боится стоматологов — совет пригодится даже взрослым.
Еда
В последние майские дни отдали дань кулинарному «открытию» Петра I, выяснив, что вареный картофель снижает общую смертность и риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Такому факту можно только порадоваться, ведь лучше полезного и вкусного блюда (приправленного петрушкой и свежей сметаной) ничего быть не может. Если речь, конечно, не идет о сочных летних ягодах: клубнике, которую нас научили правильно выбирать эксперты, и черешне, особенно полезной для здоровья женщин.
Культура
Не менее популярной стала и культурная тематика. Вместе развеяли популярные мифы о картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и вспомнили о культовом кинематографе, когда читали о продаже особняка из фильма «Один дома». Не забыли и о «культуре выживания», узнав, как жительница США целый год жила за вывеской магазина на крыше. Кажется, ей удалось значительно сэкономить на аренде и коммунальных услугах.
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О том, что читали на прошлой неделе, можно узнать тут.
Кристина Корчанова