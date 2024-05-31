ВФокусе: топ лучших статей за последнюю неделю весны

В последние майские дни отдали дань кулинарному «открытию» Петра I, выяснив, что вареный картофель снижает общую смертность и риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Такому факту можно только порадоваться, ведь лучше полезного и вкусного блюда (приправленного петрушкой и свежей сметаной) ничего быть не может. Если речь, конечно, не идет о сочных летних ягодах: клубнике, которую нас научили правильно выбирать эксперты, и черешне, особенно полезной для здоровья женщин.