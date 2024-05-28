Стоматолог объяснила, что делать, если ребенок боится лечить зубы

Что делать, если ребенок панически боится зубного врача? На этот вопрос в разговоре с «Мелом» ответила детский стоматолог клиники «Дентал Фэнтези» Нино Пхакадзе.
Она объяснила, что такой страх ребенка — это страх неизвестности. Дети боятся боли, незнакомых людей, а также того, что с ними будут делать что-то непонятное и неприятное.
На первом приеме врач советует не начинать сразу лечение. По ее мнению, лучше двигаться постепенно и дать ребенку освоиться, чтобы он привык к обстановке.
Это всегда очень (я хочу подчеркнуть это слово) индивидуальный подход, индивидуальный план действий.
Она отметила, что имеют значение возраст ребенка, клиническая ситуация, ментальное развитие маленького пациента и его отношения с родителями — в целом факторов множество. Также важно выбрать врача, который устроит и ребенка, и родителей.
Стоматолог подчеркнула, что иногда может потребоваться общее обезболивание. Показания к нему — это долгое и сложное лечение, острая клиническая ситуация, возраст ребенка, его нежелание или неспособность взаимодействовать с врачом.
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Айгуль Сабитова