Выпала пломба. Эксперт раскрыл, как получить компенсацию у стоматологии

Законодатель обязывает медицинские учреждения предоставлять услуги надлежащего качества, и, если это не так, потребитель вправе рассчитывать на компенсацию, рассказал aif.ru адвокат Михаил Лябах. Например, если после посещения стоматологии зубы продолжают болеть, новые пломбы вылетают, требуется повторное лечение и многое другое.
Эксперт назвал ряд правил, следование которым позволит избежать сложностей при посещении дантиста.
«Следует удостовериться, что у стоматологии имеется действительная лицензия на оказание услуг, можно ознакомиться с перечнем услуг и ценами на них, а также изучить отзывы в интернете от пациентов клиники. Кроме того, рекомендуется тщательно изучить договор на оказание услуг. Нередко в нем имеются пункты, в которых мелким шрифтом указано, что клиника не несет ответственность за итоговый результат лечения или установлены какие-либо условия, неприемлемые для потребителя», — пояснил Лябах.
Чтобы привлечь клинику к ответственности, потребуется предоставить доказательства того, что оказанная услуга ненадлежащего качества, уточнил адвокат.
«Для этого потребуется независимая экспертиза, по итогам которой потребитель получит официальное заключение, с которым можно обратиться в суд. Помимо экспертизы потребуется предоставить договор об оказании стоматологических услуг. В документе должна быть информация о конкретной услуге и сроках ее оказания, правах и обязанностях сторон, порядке расчетов. Также необходима квитанция об оплате», — сказал Лябах.
Подготовив эти документы, потребитель вправе затребовать вернуть деньги за оказание некачественной услуги.
Он вправе затребовать от исполнителя по своему выбору:
- безвозмездное устранение всех недочетов работы;
- уменьшение стоимости стоматологической услуги;
- бесплатное оказание повторной услуги;
- возмещение материальных расходов, понесенных на устранение недостатков;
- полное возмещение убытков, причиненных в связи с низким качеством стоматологической услуги.
«Для этого необходимо составить письменную претензию и направить ее исполнителю. Вручить документ можно лично под роспись или отправить заказным письмом с уведомлением. Клинике дается 20 дней на устранение проблемы. Если этого не произошло, потребитель может обратиться в суд и дополнительно взыскать с исполнителя моральный ущерб», — заключил адвокат.
Ранее стоматолог Наталья Деркач рассказала, в каких регионах дешевле лечить зубы. По ее словам, значительная разница в стоимости медицинских услуг как в разных субъектах внутри одной страны, так и в разных странах привела к появлению такого явления, как медицинский туризм. Ежегодно мировой рынок медицинского туризма растет примерно на 15%, опережая темпы роста обычных туристических потоков.
Чаще всего медицинскими туристами становятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, ряда городов северных и дальневосточных регионов. В последние годы к ним присоединились и жители Калмыкии, Ингушетии и ряда других кавказских республик, где стоимость лечения зубов, по данным статистики, за последние два года выросла на 150−250%.