Выпала пломба. Эксперт раскрыл, как получить компенсацию у стоматологии

«Следует удостовериться, что у стоматологии имеется действительная лицензия на оказание услуг, можно ознакомиться с перечнем услуг и ценами на них, а также изучить отзывы в интернете от пациентов клиники. Кроме того, рекомендуется тщательно изучить договор на оказание услуг. Нередко в нем имеются пункты, в которых мелким шрифтом указано, что клиника не несет ответственность за итоговый результат лечения или установлены какие-либо условия, неприемлемые для потребителя», — пояснил Лябах.