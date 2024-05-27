Дом из фильма «Один дома» выставлен на продажу

Особняк из первой части комедийного фильма «Один дома» выставлен на продажу за $5,25 миллиона (~ 481 миллион рублей). Дом в городе Виннетка, штат Иллинойс, был полностью отремонтирован и «расширен» в 2018 году. Фасад с каменной кладкой был сохранен, но внутренняя отделка значительно изменилась. Теперь в доме есть пять современных спален, шесть ванных комнат, домашний кинотеатр и баскетбольная площадка в подвале.