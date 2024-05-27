Дом из фильма «Один дома» выставлен на продажу

Особняк из первой части комедийного фильма «Один дома» выставлен на продажу за $5,25 миллиона (~ 481 миллион рублей). Дом в городе Виннетка, штат Иллинойс, был полностью отремонтирован и «расширен» в 2018 году. Фасад с каменной кладкой был сохранен, но внутренняя отделка значительно изменилась. Теперь в доме есть пять современных спален, шесть ванных комнат, домашний кинотеатр и баскетбольная площадка в подвале.
В декабре 2023 года роскошный таунхаус в фешенебельном районе Верхнего Вест-Сайда, показанный в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», также был выставлен на продажу за $6,7 миллиона (~ 614 миллионов рублей).
Про летающий дом из мультфильма «Вверх», который можно арендовать на ночь, мы уже рассказывали в отдельном материале.
Кристина Корчанова