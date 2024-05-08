Летающий дом из мультфильма «Вверх» действительно существует

Как и в мультфильме, дом способен вознестись в воздух вместе с жильцами. Правда, никакой магии в этом нет. На несколько десятков метров конструкцию поднимает строительный кран. Тем не менее, арендаторы этой резиденции не только получат возможность воочию погрузиться в мир мультфильма, но и смогут полноправно утверждать, что они возвысились над мексиканской пустыней с помощью летающего дома.