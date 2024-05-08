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Летающий дом из мультфильма «Вверх» действительно существует

В Нью-Мексико можно полетать над пустыней не выходя из дома.

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На зарубежном сайте по аренде жилья появилось уникальное предложение пожить в летающем доме из мультфильма «Вверх». Он находится среди пустыни и вмещает до четырех человек — на земле и в воздухе.

Анимационный фильм «Вверх» вышел в прокат в 2009 году и успел не только покорить сердца зрителей, но и завоевать 2 номинации Оскар. Действие картины разворачивается во время незапланированного путешествия старика Карла Фредриксена и юного Рассела, парящих по Америке в доме, к которому привязаны тысячи воздушных шаров.

Невероятная история не смогла остаться незамеченной в Нью-Мексико. По случаю 15-летия мультфильма платформа Icone предлагает желающим пожить посреди пустыни Абикиу, расположенной примерно в 85 километрах к северу от Санта-Фе, в резиденции из мультфильма. Интерьер воспроизводит в мельчайших деталях свой прототип, но главная фишка арендного жилья — 8 тысяч воздушных шаров, привязанных к дымоходу.

Как и в мультфильме, дом способен вознестись в воздух вместе с жильцами. Правда, никакой магии в этом нет. На несколько десятков метров конструкцию поднимает строительный кран. Тем не менее, арендаторы этой резиденции не только получат возможность воочию погрузиться в мир мультфильма, но и смогут полноправно утверждать, что они возвысились над мексиканской пустыней с помощью летающего дома.

Чтобы забронировать проживание и узнать цену аренды, нужно обосновать желание «путешествовать» в этом доме, а также заполнить форму на сайте, указав желаемые даты и количество гостей.

Если собирать документы ради аренды жилья не захочется, отправляйтесь в 115 безвизовых для россиян стран, где точно найдется что-то интересное.

Кристина Корчанова