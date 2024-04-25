115 безвизовых стран для россиян в 2024 году

Хорошая новость для любителей зарубежных путешествий: в 2024 году насчитывается более 100 безвизовых стран для россиян. Это значит, что наши соотечественники могут свободно посетить почти половину стран мира без оформления консульской визы или получив ее в упрощенном режиме — либо онлайн, либо по прибытии. Есть страны, в которые можно въехать по внутреннему российскому паспорту, что делает отдых еще более доступным.
При написании статьи мы использовали сведения официального Консульского информационного портала МИД РФ.
Что нужно учесть, планируя поездку для отдыха за границу
Кроме выбора страны и покупки билетов, важно учитывать другие аспекты — планирование маршрута, подготовку необходимых документов, выбор наиболее комфортного времени поездки и знакомство с местными законами и обычаями. Это поможет сделать путешествие комфортным и безопасным, а вам доставит яркие и положительные впечатления. Перед поездкой в любую страну рекомендуем еще раз проверить правила въезда.
Сохраните себе базовую памятку важных моментов, которые нужно учесть перед поездкой за границу:
- проверьте срок действия паспорта на момент въезда и выезда и соотнесите его с требованиями страны, в которую вы планируете въехать;
- купите страховку для выезжающих за рубеж (оптимальную сумму и дополнительные опции вам помогут выбрать в любой страховой компании; вам также стоит уточнить, какие страховые случаи она должна покрывать, исходя из требований вашего места назначения);
- узнайте, какие прививки требуются для посещения той или иной страны и заранее сделайте их;
- подтвердите бронь обратных билетов и гостиницы или оплатите их полностью (некоторые страны не впускают путешественников без обратных билетов);
- подберите одежду в соответствии с религиозными и иными требованиями той страны, куда поедете отдыхать, а также заранее узнайте прогноз погоды на срок вашей поездки;
- составьте себе памятку с номерами телефонов чрезвычайных служб и консульства РФ;
- выясните, где и как наиболее выгодно менять валюту в этих странах, поскольку карты, выпущенные в России, скорее всего, не будут работать в других странах;
- захватите привычные и необходимые лекарства;
- соберите аптечку: в ней должны быть средства первой помощи — безрецептурное обезболивающее, антисептики, активированный уголь на случай отравления, а также лекарства, которые вы регулярно принимаете;
- зарядите пауэрбанк и купите адаптер для электрических розеток в стране отдыха.
Какие страны Европы не требуют от россиян визы для въезда
Российским путешественникам в этом году доступна опция краткосрочных поездок в некоторые страны Европы без визы. Хотя время пребывания может быть ограничено, это не мешает насладиться многочисленными достопримечательностями и особенностями каждой из этих стран.
|Страна
|Нужна виза
|Срок пребывания
|Азербайджан
|Нет
|90 дней подряд
|Андорра
|Нет
|До 90 дней в течение года
|Босния и Герцеговина
|Нет
|До 30 дней в течение 60 дней
|Грузия
|Нет
|До одного года
|Северная Македония
|Нет
|До 30 дней
|Молдавия
|Нет
|Одновременно до 30 дней, до 90 в течение полугода
|Сербия
|Нет
|До 30 дней
|Турция
|Нет
|До 30 дней, но не более 90 за 180 дней
|Черногория
|Нет
|До 30 дней
Список безвизовых стран Азии для граждан России
За последние несколько лет на Азиатском континенте побывало много россиян, и, казалось бы, все уже знают, на что нужно обратить внимание при въезде. Однако повторение правил никогда не бывает лишним, тем более что они имеют свойство меняться время от времени. Обратите внимание на условия для въезда: где-то отменили сертификат о вакцинации или обязательный ПЦР-тест или увеличили срок возможного пребывания в стране. Также есть страны, в которые визу необходимо оформить онлайн или по прибытии.
|Страна
|Нужна виза
|Оформляется в электронном виде
|Оформляется по приезде в страну
|Срок пребывания
|Бангладеш
|Да
|Да
|До 90 суток
|Бахрейн
|Да
|Да
|До 90 суток
|Бруней-Даруссалам
|Нет
|До 14 дней со дня прибытия
|Бутан
|Да
|Да
|90 дней
|Восточный Тимор
|Да
|Да
|30 суток
|Вьетнам
|Нет
|45 дней
|Израиль
|Нет
|90 дней в течение 180 дней
|Индия
|Да
|Да
|180 дней в год, не больше 90 дней за полгода
|Индонезия
|Да
|Да
|Да
|30 дней
|Иордания
|Да
|Да
|До 30 дней
|Ирак
|Да
|Да
|30 дней
|Камбоджа
|Да
|Да
|До 30 дней
|Катар
|Нет
|До 90 дней
|Специальный административный район Гонконг, Китай
|Нет
|14 дней
|Специальный административный район Макао, Китай
|Нет
|30 дней
|Республика Корея
|Нет
|60 дней
|Лаос
|Нет
|До 30 дней
|Ливан
|Да
|Да
|До 30 дней
|Малайзия
|Нет
|До 30 дней
|Монголия
|Нет
|До 30 дней
|Мьянма
|Нет
|До 30 дней
|Непал
|Да
|Да
|Да
|Зависит от выбранной визы; до 150 дней в течение года
|ОАЭ
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Оман
|Да
|Да
|10—30 дней на выбор
|Таджикистан
|Нет
|10 рабочих дней
|Таиланд
|Нет
|30 дней; до 30 апреля 2024 года — 90 дней
|Узбекистан
|Нет
|15 дней без регистрации
Безвизовые страны Северной Америки
Российским путешественникам стоит посетить страны Северной Америки, чтобы погрузиться в атмосферу этого континента, исследовать его достопримечательности и насладиться разнообразием культурных особенностей — от древних пирамид майя и колониальных городов ацтеков до бескрайних пляжей и живописных джунглей. Природные красоты и архитектурные шедевры удивят наших туристов. Важно только правильно спланировать поездку.
|Страна
|Нужна виза
|Срок пребывания
|Белиз
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Гватемала
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Гондурас
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Коста-Рика
|Нет
|До 90 дней
|Мексика
|Нет
|До 180 дней
|Никарагуа
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Сальвадор
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
Страны Южной Америки, куда россиянам не нужны визы для въезда
Российские путешественники имеют возможность посещать некоторые страны Южной Америки без визы, что делает этот континент более доступным для исследования. Сочетание мягкого климата и выхода к океану сделали Чили, Аргентину, Уругвай, Бразилию чрезвычайно интересными с точки зрения активных путешествий.
Совет: будьте благоразумны и помните о безопасности ваших вещей и кошельков — в некоторых южноамериканских странах высокий уровень преступности.
|Страна
|Нужна виза
|Срок пребывания
|Аргентина
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Боливия
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Бразилия
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Венесуэла
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Гайана
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Колумбия
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Панама
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Парагвай
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Перу
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Суринам
|Нет
|До 90 дней
|Уругвай
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Чили
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Эквадор
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
Список безвизовых для россиян стран Африки
Африка — одно из самых популярных туристических направлений в XXI веке.
Ежегодно десятки миллионов человек, в том числе россиян, посещают африканский континент с целью отдыха, путешествий в национальные парки, знакомства с местной кухней и культурой, а также для активного отдыха на берегу океана. Многих привлекает сафари в заповедниках, где можно на расстоянии вытянутой руки познакомиться с дикой природой, однако стоит быть предельно осторожными и не беспокоить животных.
Правила въезда в большинство стран максимально упрощены, вы можете заранее оформить электронную визу или сразу по приезде в страну отдыха. Сверьтесь с нашей таблицей.
|Страна
|Нужна виза
|Оформляется в электронном виде
|Оформляется по приезде в страну
|Срок пребывания
|Ангола
|Нет
|До 30 дней
|Бенин
|Да
|Да
|От 30 дней в зависимости от визы
|Ботсвана
|Нет
|До 30 дней
|Буркина-Фасо
|Да
|Да
|До 3 месяцев
|Бурунди
|Да
|Да
|До 30 дней
|Габон
|Да
|Да
|Да
|До 90 дней
|Гамбия
|Да
|Да
|До 90 дней
|Гвинея
|Да
|До 90 дней
|Гвинея-Бисау
|Да
|Да
|От одного до трех месяцев
|Египет
|Да
|Да
|Да
|До одного месяца
|Замбия
|Да
|Да
|До 30 дней
|Зимбабве
|Да
|Да
|До 30 дней
|Кения
|Электронное разрешение
|Да
|До 90 дней
|Малави
|Нет
|До 30 дней
|Марокко
|Нет
|До 90 дней
|Мозамбик
|Да
|Да
|До 30 дней
|Намибия
|Нет
|До 90 дней в течение 180 дней
|Нигерия
|Да
|Да
|До 90 дней
|Руанда
|Да
|Да
|До 30 дней
|Сан-Томе и Принсипи
|Нет
|15 дней
|Сенегал
|Да
|Да
|До 90 дней
|Танзания
|Да
|Да
|Да
|До 90 дней
|Того
|Да
|Да
|До 15 дней
|Тунис
|Нет
|До 90 дней
|Уганда
|Да
|Да
|До 90 дней
|Эфиопия
|Да
|Да
|До 30 дней
|ЮАР
|Нет
|До 90 дней
В какие еще регионы россиянам можно прилететь без визы
В отдельную большую группу выделим группу островных государств, куда можно прилететь, не планируя поездку заранее. За последние годы наши соотечественники в совершенстве освоили отдых на островах Тихого и Индийского океанов. Как правило, отдыхающих привлекают уникальные климат, флора и фауна, отличный сервис.
|Страна
|Нужна виза
|Оформляется в электронном виде
|Оформляется по приезде в страну
|Срок пребывания
|Антигуа и Барбуда
|Нет
|В течение 90 дней за 180 дней
|Багамские Острова
|Нет
|90 дней
|Барбадос
|Нет
|До 90 дней
|Вануату
|Нет
|До 90 дней
|Гренада
|Нет
|В течение 90 дней за 180 дней
|Доминика (Содружество Доминики)
|Нет
|В течение 90 дней за 180 дней
|Доминиканская Республика
|Нет
|В течение 60 дней за 180 дней
|Кабо-Верде
|Нет
|60 дней
|Коморские Острова
|Да
|45 дней
|Куба
|Нет
|90 дней за 180 дней
|Маврикий
|Нет
|60 дней, но не более 90 дней за 180 дней
|Мальдивы
|Нет
|90 дней
|Маршалловы Острова
|Нет
|30 дней
|Федеративные Штаты Микронезии
|Нет
|До 30 дней
|Науру
|Нет
|14 дней
|Палау
|Нет
|30 дней
|Самоа
|Нет
|60 дней
|Сейшельские Острова
|Нет
|30 дней
|Сент-Винсент и Гренадины
|Нет
|В течение 90 дней за 180 дней
|Сент-Китс и Невис
|Нет
|В течение 90 дней за 180 дней
|Тонга
|Нет
|30 дней
|Тринидад и Тобаго
|Нет
|90 дней
|Фиджи
|Нет
|До 90 дней
|Филиппины
|Нет
|До 30 дней
|Шри-Ланка
|Да
|Да
|До 30 дней
|Ямайка
|Нет
|До 90 дней
Страны, куда можно приехать по паспорту России
По-прежнему есть страны, в которые вы можете приехать по внутреннему российскому паспорту.
В некоторых из них с вами будут говорить по-русски, а вы почувствуете себя как дома. В этих странах красивая природа, уникальные достопримечательности и большой выбор активностей. В Белоруссии за последние годы развился медицинский туризм, в Абхазии есть реликтовые озера и красивые пляжи, в Южной Осетии много минеральных источников, в Киргизии стоит посмотреть на озеро Иссык-Куль. Горнолыжники едут на «Медео» в Казахстан, а в Армению — попробовать разнообразную армянскую кухню.
|Страна
|Необходимые документы
|Срок пребывания
|Абхазия
|Паспорт РФ, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет
|До 90 дней без визы
|Армения
|Паспорт РФ, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет
|В том случае если вы полетите самолетом. Общих границ с Арменией у России нет, по суше придется пересекать Грузию; в течение 180 дней в течение года
|Белоруссия
|Паспорт РФ, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет
|До 90 дней без визы
|Казахстан
|Паспорт РФ, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет
|Без разрешения на временное проживание — до 90 дней, с разрешением — 180 дней
|Киргизия
|Паспорт РФ, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет
|По внутреннему паспорту РФ до 30 дней
|Южная Осетия
|Паспорт РФ, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет
|До 90 дней без визы
Полный список безвизовых стран для россиян в 2024 году
В него вошло 115 стран, в которые не нужно запрашивать визы, — выбор мест для комфортного заграничного отдыха в 2024 году для российских путешественников велик.
1. Абхазия.
2. Азербайджан.
3. Ангола.
4. Андорра.
5. Антигуа и Барбуда.
6. Аргентина.
7. Армения.
8. Багамские Острова.
9. Бангладеш.
10. Барбадос.
11. Бахрейн.
12. Белиз.
13. Белоруссия.
14. Бенин.
15. Боливия.
16. Босния и Герцеговина.
17. Ботсвана.
18. Бразилия.
19. Бруней-Даруссалам.
20. Буркина-Фасо.
21. Бурунди.
22. Бутан.
23. Вануату.
24. Венесуэла.
25. Восточный Тимор.
26. Вьетнам.
27. Габон.
28. Гайана.
29. Гамбия.
30. Гватемала.
31. Гвинея.
32. Гвинея-Бисау.
33. Гондурас.
34. Гренада.
35. Грузия.
36. Доминика (Содружество Доминики).
37. Доминиканская Республика.
38. Египет.
39. Замбия.
40. Зимбабве.
41. Израиль.
42. Индия.
43. Индонезия.
44. Иордания.
45. Ирак.
46. Кабо-Верде.
47. Казахстан.
48. Камбоджа.
49. Катар.
50. Кения.
51. Киргизия.
52. Специальный административный район Гонконг, Китай.
53. Специальный административный район Макао, Китай.
54. Колумбия.
55. Коморские Острова.
56. Республика Корея.
57. Коста-Рика.
58. Куба.
59. Лаос.
60. Ливан.
61. Маврикий.
62. Малави.
63. Малайзия.
64. Мальдивы.
65. Марокко.
66. Маршалловы Острова.
67. Мексика.
68. Федеративные Штаты Микронезии.
69. Мозамбик.
70. Молдавия.
71. Монголия.
72. Мьянма.
73. Намибия.
74. Науру.
75. Непал.
76. Нигерия.
77. Никарагуа.
78. ОАЭ.
79. Оман.
80. Палау.
81. Панама.
82. Парагвай.
83. Перу.
84. Руанда.
85. Сальвадор.
86. Самоа.
87. Сан-Томе и Принсипи.
88. Северная Македония.
89. Сейшельские Острова.
90. Сенегал.
91. Сент-Винсент и Гренадины.
92. Сент-Китс и Невис.
93. Сербия.
94. Суринам.
95. Таджикистан.
96. Таиланд.
97. Танзания.
98. Того.
99. Тонга.
100. Тринидад и Тобаго.
101. Тунис.
102. Турция.
103. Уганда.
104. Узбекистан.
105. Уругвай.
106. Фиджи.
107. Филиппины.
108. Черногория.
109. Чили.
110. Шри-Ланка.
111. Эквадор.
112. Эфиопия.
113. ЮАР.
114. Южная Осетия.
115. Ямайка.
Автор: Наталья Графкина