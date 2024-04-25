115 безвизовых стран для россиян в 2024 году

За последние несколько лет на Азиатском континенте побывало много россиян, и, казалось бы, все уже знают, на что нужно обратить внимание при въезде. Однако повторение правил никогда не бывает лишним, тем более что они имеют свойство меняться время от времени. Обратите внимание на условия для въезда: где-то отменили сертификат о вакцинации или обязательный ПЦР-тест или увеличили срок возможного пребывания в стране. Также есть страны, в которые визу необходимо оформить онлайн или по прибытии.