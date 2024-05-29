Жительница США год жила за вывеской магазина на крыше

Она сообщила, что это ее «укромный уголок», она любила прятаться здесь с самого детства и никто, кроме ее семьи, об этом месте не знает. Теперь, впрочем, благодаря полиции и новостному порталу SkyNews, о нем знают все. Зачем именно девушка решила целый год жить за вывеской, она не объяснила.