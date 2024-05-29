Жительница США год жила за вывеской магазина на крыше

Полиция штата Мичиган обнаружила на чердаке за вывеской супермаркета Family Fare 34-летнюю девушку, которая жила там больше года.
Вывеска магазина примерно 1,5 метра в ширину и 2,4 в высоту — в небольшом чердачном помещении, к которому она крепится, девушка обустроила себе уютный уголок с кроватью, кофеваркой, компьютером, принтером, телефоном и даже напольным покрытием. Выдал ее удлинитель, который обнаружили рабочие во время ремонта крыши, после чего сразу вызвали полицию.
Она сообщила, что это ее «укромный уголок», она любила прятаться здесь с самого детства и никто, кроме ее семьи, об этом месте не знает. Теперь, впрочем, благодаря полиции и новостному порталу SkyNews, о нем знают все. Зачем именно девушка решила целый год жить за вывеской, она не объяснила.
При задержании она была одета в черное и лыжные очки, из-за чего ей дали прозвище «черная ниндзя». Девушке кличка понравилась, и она поинтересовалась, как же полицейские смогли забраться на крышу.
«По лестнице», — ответили ей: «мы же не ниндзя». Как забиралась на крышу магазина сама девушка, полицейские установить не смогли.
Девушка объяснила, что имеет постоянное место работы и предложила отправить вещи ее работодателю, но связываться с ним полиция отказалась. Девушка без конфликтов согласилась покинуть свой «укромный уголок», и владельцы магазина даже не выдвинули никаких обвинений, пообещав передать ей все вещи после задержания.
«Она извинилась и ушла», — рассказал офицер Уоррен, осуществлявший задержание. «Куда она направилась, я не знаю». Представитель магазина сообщил, что сотрудники действовали тактично и профессионально, прибавив, что цены на недвижимость продолжают расти, и все меньше людей могут позволить себе адекватное жилье, так что девушка ни в чем не виновата, и проблему нужно решать сообща.
А вот другая странная история про супермаркет: его сотрудник стал миллионером, но продолжил каждый день работать в магазине.
Георгий Мазуркевич