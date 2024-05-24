Мужчина стал миллионером и продолжил пять дней в неделю работать в супермаркете

Акеджу объясняет, что, когда ему было 20 лет, он составил план на десять лет вперед, от которого не собирается отступать. «Я ничем себя не балую, живу очень скромно и остаюсь очень дисциплинированным», — рассказывает мужчина. По словам Акеджу, если он уволится, то будет скучать по своему начальству. Оно не только помогало ему выстраивать гибкий график, но и поддерживало в развитии бизнеса.