Чем полезна черешня для здоровья женщины?

Какие витамины есть в черешне?
В черешне обилие витаминов: А, РР и Е, С и витаминов группы В: В1, В2, В5, В6, В12. Например, витамин С помогает после активной физической нагрузки устранить симптомы астмы и спазмов в легких, витамин РР — участвует в стимуляции дыхательного процесса в клетках.
Черешня богата клетчаткой, которая способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта.
Йод в плодах также нормализует обмен веществ и положительно влияет на щитовидку.
Темные сорта черешни приносят пользу сердечно-сосудистой и кровеносной системе (нормализуют уровень холестерина при повышенном артериальном давлении, снижают нагрузку на сердце и почки благодаря высокому содержанию в плодах микроэлемента калия, который выводит лишнюю жидкость из организма).
Есть в черешне такие вещества (кумарин и оксикумарин), которые отвечают за снижение свертываемости крови.
А за спокойствие нервной системы отвечают витамины группы В.
Правда ли, что врачи рекомендуют есть черешню беременным?
Действительно, врачи рекомендуют добавлять в рацион спелую черешню беременным и кормящим мамочкам, считая ее пользу неоценимой.
«Наличие в ягодах витамина В1 и ретинола активизирует процесс деления клеток и нормализует рост плода в утробе матери. Также польза плодов — в высоком содержании антоцианов, которые делают сосуды гибкими и эластичными и укрепляют капилляры, что необходимо при беременности. Черешня очень полезна после родов для восстановления организма и похудения», — пояснили эксперты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Северо-Западном административном округе столицы.
А кому черешня противопоказана?
Несмотря на множество плюсов, у черешни все же есть свои противопоказания. Специалисты рекомендуют употреблять ягоду с большой осторожностью людям, страдающим сахарным диабетом, и аллергикам.
Не употреблять черешню вовсе медики советуют тем, кто страдает от непроходимости кишечника, так как ягода может вызывать вздутие живота. Кроме того, есть ягоду нужно в меру, даже если нет на это медицинских противопоказаний, и желательно не торопясь, и не сразу после еды, а минут через 30−40.
Сколько можно съесть черешни за раз?
В общих рекомендациях специалисты сходятся на суточной норме примерно в 300 граммов ягоды. Превышать порог в 400 граммов врачи не рекомендуют.
Памятка для тех, кто любит рассчитывать пользу продукта — пищевая ценность черешни в 100 граммах:
- калорийность — 52 ккал;
- белки — 1,1 грамм.
- жиры — 0,4 грамм.
- углеводы — 10,6 грамм.
- пищевые волокна — 1,1 грамм.