Чем полезна черешня для здоровья женщины?

Не употреблять черешню вовсе медики советуют тем, кто страдает от непроходимости кишечника, так как ягода может вызывать вздутие живота. Кроме того, есть ягоду нужно в меру, даже если нет на это медицинских противопоказаний, и желательно не торопясь, и не сразу после еды, а минут через 30−40.