Главные легенды о «Тайной вечере» Леонардо да Винчи

Картина была создана в 1495−98 годах, на излете эпохи итальянского Ренессанса, на стене трапезной в Миланском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие по заказу герцога Лодовико Сфорца.

Это не фреска. Леонардо отказался от классической техники фрески (роспись по мокрой штукатурке, пока она не высохла) — он хотел писать долго и вдумчиво. Специально для «Тайной вечери» художник придумал новую технику — он покрыл стену смесью гипса и смолы поверх которой писал посуху — яичной темперой с добавлением масляной краски. Метод позволил не спешить и использовать много ярких тонов, но оказался недолговечным: картина начала приходить в негодность уже через сто лет: сухая техника не выдержала влажного климата трапезной.

Помещению и шедевру регулярно не везло: изображение несколько раз неудачно реставрировали, в стене прорезали дверь, при Наполеоне французские солдаты устроили в трапезной конюшни, во Вторую мировую войну здание пострадало от бомбежек: рухнула крыша.

Кроме того, «Тайную вечерю» несколько раз неудачно пытались реставрировать: в XVIII веке два разных художника «улучшали» изображение и дорисовывали его маслом, а в XIX веке реставратор Стефано Барецци решил снять фреску со стены, как делал это много раз. Поскольку картина не была фреской, он только отколол фрагменты изображения.

Последняя реставрация началась в 1978 году и длилась 22 года: произведение было очищено от всех позднейших наслоений и скрупулезно дополнено подходящей по тону и фактуре краской.

Сейчас картина доступна для просмотра — выставка, состоящая из одной «Тайной вечери», открылась в 1999 году. Сперва нужно отстоять очередь, близко к шедевру подойти нельзя, а зрителей в зал запускают небольшими группами не дольше чем на 20 минут — но поток желающих увидеть творение да Винчи своими глазами не иссякает.

Лаконичный интерьер на изображении продиктован желанием художника вписать сюжет в трапезную: будто это еще один стол в этом же помещении.

Картина выглядит живой, хотя в ней очень строгая геометрическая композиция: Иисус выделен оконным проемом и сидит на точке схода линий перспективы, а ученики сгруппированы по обе стороны от него небольшими группами. Сперва можно даже не задуматься над самой неестественной деталью: все герои сидят с одной стороны стола, чтобы их было удобнее рассмотреть.

По сюжету персонажи изображены в тот самый момент, когда Христос сообщает ученикам, что один из них предал его. Леонардо прописал для каждого апостола свою реакцию на фразу — исходя из их характеров в Евангелии. В отличие от предшественников, Иуду он посадил не отдельно, а среди всех остальных.