Диетологи объяснили, как выбрать полезную клубнику без пестицидов

В мае клубнику лучше вообще не покупать, но если все-таки приходится, то выбор следует делать в пользу ягод, которые обладают ярким запахом и вкусом, рассказала диетолог и нутрициолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.
Появившиеся в мае на прилавках ягоды могут быть опасны, считает специалист. Выращивают их уже не в теплицах, а на открытом грунте, при этом, чтобы они созрели при любой погоде, используются разные добавки.
«Фермеры используют пестициды для ее выращивания, так что майская ягода может быть далека от идеала», — объяснила Журавлева.
Лучше покупать клубнику в июне, когда ее начинают привозить из Краснодарского края и Крыма, отметила эксперт.
Кроме того, она порекомендовала покупать клубнику маленького или среднего размера, так как в крупных ягодах много нитратов.
«Семечки клубники должны находиться в специальных ямках, листики должны быть зелеными, а не коричневыми и иссохшими. Если листьев нет вообще, скорее всего такая ягода уже непригодна для употребления», — отметила специалист.
Спелая клубника должна быть красного цвета, а не бордового или наполовину белого, заключила эксперт.
Напомним, также специалисты отмечают, что ягоды должны иметь крепкую зеленую корону на кончике. Если же чашелистик бурый и вялый, то это признак того, что товар долго где-то хранили либо везли.