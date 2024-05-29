Специалисты рассказали о неожиданном свойстве омега-3

Ученые сообщили, что прописать препарат можно для лечения расстройств поведения в качестве сопутствующей меры. Плюсом употребления ученые назвали безвредность, так как при сравнении с другими лекарствами для лечения расстройств психики, связанными с агрессивными состояниями, омега является просто витамином, который благоприятно влияет на центральную нервную систему и другие органы.