Специалисты рассказали о неожиданном свойстве омега-3

Такой эффект специалисты замечают вне зависимости от пола, возраста и других характеристик.
Исследования показали, что добавление в рацион этого фермента способно снизить уровень агрессии на 30 процентов, однако, эксперты сообщили, что такой эффект может действовать недолго.
Ученые сообщили, что прописать препарат можно для лечения расстройств поведения в качестве сопутствующей меры. Плюсом употребления ученые назвали безвредность, так как при сравнении с другими лекарствами для лечения расстройств психики, связанными с агрессивными состояниями, омега является просто витамином, который благоприятно влияет на центральную нервную систему и другие органы.
Причиной такой реакции ученые считают малое количество фермента, которое опадает в организм естественным путем, следует из публикации журнала.
Врач Калошина рассказала, что с помощью добавления в рацион рыбы с высоким содержанием омега-3 можно заменить ежедневное употребление кофе.