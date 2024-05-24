Он же вредный? Ученые доказали, что вареный картофель снижает смертность

В нем участвовали в общей сложности 77 297 взрослых норвежцев от 18 до 64 лет (средний возраст 41,1 года). Их вербовали с 1974 по 1988 гг. и наблюдали до 2018 г. Среднее время наблюдения составило 33,5 года. За это время 27 848 человек умерло, 9 072 из них скончались из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Каждого из участников обследовали и детально оценивали питание вообще, и потребление картофеля, в частности. По любви к нему всех разделили на три группы: в первой ели картофель не чаще 2 раз в неделю, во второй — от 3 до 5 раз, а в третьей — 6−7 раз. Подсчитывали и количество потребляемых картофелин, считая, что средняя весит 70 граммов. В итоге получилось, что минимально его потребляли от 0 до 6 штук в неделю, в среднем — 7−13 картофелин, а максимально — 14 и больше.