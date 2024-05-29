Что такое сенсорная перегрузка и чем она опасна для человека?

Синонимом такого состояния является сенсорная гиперстимуляция. При сенсорной перегрузке человек становится похож на компьютер, который пытается одновременно обработать слишком много данных. Также образно эту ситуацию можно описать так: вы наполняете водой кувшин и большую часть времени контролируете этот процесс, но когда напор воды становится слишком большим, вы не успеваете закрыть кран и кувшин резко переполняется.
Из-за чего возникает сенсорная перегрузка?
Сенсорные перегрузки могут возникать у людей с дисфункцией сенсорной интеграции (ДСИ) или такими ассоциированными с ДСИ статусами, как аутизм. Однако переживать эти состояния также могут люди без дисфункций, особенно если их нервная система имеет чувствительный склад.
В частности, у детей перегрузка случается, когда раздражителей слишком много или их интенсивность слишком велика. Например, их могут накрыть эмоциональные вспышки в парке развлечений, где много сверкающих огней и аттракционов, громко звучит музыка и вокруг толпы людей.
У взрослых частыми раздражителями, приводящими к сенсорной перегрузке, становятся гаджеты с их потоками информации, поступающими из соцсетей, СМИ, электронной почты и других интернет-сервисов. Бесконечные ленты, мигающие ролики и фотографии могут привести к чрезмерному воздействию на зрительную и кoгнитивную системы. При этом многие предпочитают отдыхать от работы, переключаясь на просмотр ленты соцсетей, фильм или компьютерную игру, но это не дает расслабиться нашим органам чувств и мозгу — они продолжают принимать, обрабатывать и анализировать информацию.
Источниками сенсорной перегрузки могут быть не только зрительные стимулы, но и звуки, запахи и вкусы. Нагрузку на слух создают постоянные уведомления, звонки с рекламой, фоновый шум в офисе, на улице и в транспорте, работающий телевизор, ремонтные работы и др.
Чрезмерную стимуляцию обонятельной системы способны вызывать сильные запахи, например, от сигаретного дыма, чистящих средств, духов, приготовленной пищи, пищевых ароматизаторов. К сенсорной перегрузке также приводят интенсивные вкусы, переедание или употребление продуктов с высоким содержанием сахара или калорий.
Как может проявляться сенсорная перегрузка?
Сенсорная перегрузка оказывает серьезное воздействие на психическое и физическое здоровье. Она может вызывать усталость, раздражительность, головную боль, бессонницу. Недостаток отдыха может усугубить эту ситуацию и приводить к появлению чувства тревоги и стресса, апатии и других нарушений настроения вплоть до панических атак и депрессии. Постоянный стресс, вызванный чрезмерной стимуляцией органов чувств, может также вызывать напряжение в мышцах и расстройства пищеварения.
У детей сенсорная перегрузка может сопровождаться истериками. Обычные эмоциональные вспышки до некоторой степени управляются ребенком: часто он прекращает истерику, если получает, что хочет, или если понимает, что взрослые не реагируют. Но сенсорная перегрузка является реакцией на внешние обстоятельства и часто она находится вне детского контроля. Во время такой истерики ребенок зачастую даже не осознает, что именно его беспокоит. В этом случае истерика прекращается при измождении, когда ребенок резко устает от выброса эмоций, либо при успокоении, которое наступает при снижении объема сенсорного раздражения.