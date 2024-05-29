Что такое сенсорная перегрузка и чем она опасна для человека?

У детей сенсорная перегрузка может сопровождаться истериками. Обычные эмоциональные вспышки до некоторой степени управляются ребенком: часто он прекращает истерику, если получает, что хочет, или если понимает, что взрослые не реагируют. Но сенсорная перегрузка является реакцией на внешние обстоятельства и часто она находится вне детского контроля. Во время такой истерики ребенок зачастую даже не осознает, что именно его беспокоит. В этом случае истерика прекращается при измождении, когда ребенок резко устает от выброса эмоций, либо при успокоении, которое наступает при снижении объема сенсорного раздражения.