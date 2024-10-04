ВФокусе Mail: главные новости за прошедшую неделю

Не все новости о животных на этой неделе были тревожными: в канадской провинции Ньюфаундленд проходил марафон, к которому присоединился 10-летний козел Джошуа с тыквенной фермы. Его хозяйка рассказала, что животного восхитили свободно бегущие рядом с его загоном люди, так что он вырвался из ошейника и присоединился к забегу. Кстати, когда Джошуа пересек финишную черту, волонтер надел ему на шею медаль, а остальные участники выстроились, чтобы сфотографироваться с рогатым марафонцем.