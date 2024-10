ВФокусе Mail: главные новости за прошедшую неделю

Знали ли вы, например, что вступительная песня «I'll Be There for You», написанная Майклом Склоффом и Алли Уиллис для ситкома 90-х «Друзья» изменила историю телевидения? Еще до выхода сериала Тед Харберт, президент ABC Entertainment, признался, что просил продюсеров студии исключить традиционную последовательность заглавных титров, а вместе с ней и музыкальные саундтреки из всех новых шоу. Планировалось, что для «выведения» данных о съемочной группе и актерах больше не будет требоваться отдельная вставка с аудиосопровождением. Однако песня с культовыми хлопками поп-дуэта «The Rembrandts» так сильно понравилась зрителям, что решение руководства студии стало «неактуальным».