ВФокусе Mail: главные новости за прошедшую неделю

Дайджесты с популярными новостями от ВФокусе Mail уже успели стать настоящей «классикой» редакции. Давайте вместе вспомним, какими материалами нас порадовала прошедшая неделя.
В предвкушении: в конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Одна из самых популярных новостей недели, как обычно, о насущном: стало известно, что с 28 октября по 2 ноября придется работать шесть дней подряд из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля. Однако отчаиваться не стоит, ведь из-за празднования Дня народного единства россияне все же смогут отдохнуть два дня подряд — в воскресенье, 3 ноября, и в понедельник, 4 ноября.
Расследования королевского масштаба: раскрыта истинная причина смерти Елизаветы II
На этой неделе не обошлось без шокирующих откровений: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в недавно опубликованных мемуарах раскрыл новые подробности о состоянии здоровья и причине смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Политик написал, что у монаршей особы был диагностирован рак костей, и что она страдала от заболевания как минимум год до своей кончины. Он подчеркнул, что несмотря на ухудшение здоровья, королева продолжала исполнять свои обязанности и оставалась решительной до самого конца.
История женского образования в России: уникальные факты о Бестужевских курсах
2 октября 1878 года в Петербурге появились Бестужевские курсы — первое высшее учебное заведение для женщин в России. Всего они просуществовали 40 лет: в 1918 году курсы были преобразованы в Третий Петроградский университет и вскоре вошли в состав Петроградского государственного университета (сейчас СПбГУ). В годовщину события вспоминали полную историю и рассказывали интересные факты о процессе обучения, преподавателях и знаменитых ученицах.
Музыкальный разбор: интересные факты о знаменитых саундтреках к фильмам и сериалам
Во вторник, 1 октября, во всем мире отмечали день музыки. В честь этого события ВФокусе Mail решил вспомнить интересные факты про музыку из культовых сериалов и фильмов.
Знали ли вы, например, что вступительная песня «I'll Be There for You», написанная Майклом Склоффом и Алли Уиллис для ситкома 90-х «Друзья» изменила историю телевидения? Еще до выхода сериала Тед Харберт, президент ABC Entertainment, признался, что просил продюсеров студии исключить традиционную последовательность заглавных титров, а вместе с ней и музыкальные саундтреки из всех новых шоу. Планировалось, что для «выведения» данных о съемочной группе и актерах больше не будет требоваться отдельная вставка с аудиосопровождением. Однако песня с культовыми хлопками поп-дуэта «The Rembrandts» так сильно понравилась зрителям, что решение руководства студии стало «неактуальным».
Слишком «ленивы» для выживания: ленивцы могут исчезнуть с лица Земли из-за изменения климата
Не обошлось и без тревожных новостей: ученые предсказали довольно печальное будущее для животных из Центральной и Южной Америки. Актуальное исследование показало, что низкий уровень метаболизма ленивцев и их неспособность справляться с потеплением могут привести к тому, что вид полностью исчезнет с лица Земли уже к 2100 году. В настоящее время остается только надеяться, что эксперты смогут предпринять необходимые меры, чтобы спасти этих животных.
Рогатый марафонец: козел сбежал с канадской фермы и принял участие в забеге
Не все новости о животных на этой неделе были тревожными: в канадской провинции Ньюфаундленд проходил марафон, к которому присоединился 10-летний козел Джошуа с тыквенной фермы. Его хозяйка рассказала, что животного восхитили свободно бегущие рядом с его загоном люди, так что он вырвался из ошейника и присоединился к забегу. Кстати, когда Джошуа пересек финишную черту, волонтер надел ему на шею медаль, а остальные участники выстроились, чтобы сфотографироваться с рогатым марафонцем.
Pisica Transilvană: в Румынии обнаружили новую породу кошек
Под конец дайджеста — открытие недели: в Румынии обнаружили новую породу кошек, которую назвали «трансильванской». По внешнему виду такие кошки напоминают горного волка за счет серого «карпатского» меха, янтарных глаз и стройной фигуры. Из-за некоторого сходства животных уже успели прозвать «волкокотами».
Ранее рассказывали про самые интересные новости недели, главными героями которых стали люди и звери.