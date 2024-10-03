Козел сбежал с канадской фермы и приял участие в марафоне

Зимой Джошуа живет в крутом загоне, а в остальное время года гуляет по траве, привязанный к столбу. Тэйлор не в обиде на козла, но уже купила ему новый ошейник покрепче. 10 лет — это уже существенный возраст для козлов: обычно они живут около 12. Недавно козел подвернул переднюю левую ногу, и хозяйка удивилась, что ему хватило сил так активно бежать в марафоне. На следующий день, по словам Тэйлор, усталость взяла свое, и Джошуа отсыпался в загоне, громко храпя.