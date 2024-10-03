Козел сбежал с канадской фермы и приял участие в марафоне

В воскресенье 29 сентября по канадской провинции Ньюфаундленд проходил марафон. Посреди дистанции к забегу 255 участников внезапно присоединился еще один. Новичок покорил гонку и сердца зрителей, получил признание и настоящую медаль. Его зовут Джошуа. Он — козел с тыквенной фермы.
Джошуа 10 лет, и он живет совсем рядом с маршрутом марафона на тыквенной грядке. Хайди Тэйлор, хозяйка животного, сообщила, что козла восхитили свободно бегущие рядом с его загоном люди, так что он вырвался из ошейника и присоединился к забегу.
О побеге Хайди узнала из Фейсбука*: она увидела в своей ленте фотографии бегущего козла, и сразу его узнала. К этому моменту Джошуа пробежал уже 6 километров.
Вместе со своим женихом Хайди села в автомобиль, взяв с собой новый ошейник, поводок и сырные чипсы — любимое лакомство козла. Им удалось нагнать беглеца, но она решила не лишать его удовольствия: вместо того, чтобы вернуться домой, хозяйка доехала с козлом почти до финиша, позволив ему не спеша протрусить последний победный километр к финишу.
Когда козел пересек финишную черту, волонтер надел ему на шею медаль, а остальные участники выстроились, чтобы сфотографироваться с животным.
Даррин Бент, мэр городка Консепшен-Бэй-Саут, рассказал изданию The Washington Post, что козел был местной знаменитостью и до марафона — но теперь обрел поистине мировую славу.
Семья Тэйлор купила Джошуа в 2014 году на Ньюфаундлендской ферме Грин Харбор. Он стал талисманом тыквенной грядки: многие люди приезжают на ферму специально, чтобы сфотографироваться с козлом. Джошуа любит компанию и, по словам очевидцев, грустно блеет, когда ему одиноко.
Зимой Джошуа живет в крутом загоне, а в остальное время года гуляет по траве, привязанный к столбу. Тэйлор не в обиде на козла, но уже купила ему новый ошейник покрепче. 10 лет — это уже существенный возраст для козлов: обычно они живут около 12. Недавно козел подвернул переднюю левую ногу, и хозяйка удивилась, что ему хватило сил так активно бежать в марафоне. На следующий день, по словам Тэйлор, усталость взяла свое, и Джошуа отсыпался в загоне, громко храпя.
Теперь, обещает Тэйлор, Джошуа всегда будет носить свою медаль, а на ферме ждут всех желающих пообщаться с необычным бегуном. В новый забег хозяйка своего питомца больше не отпустит — во время следующего марафона Тэйлор обещала сразу привезти козла к финишу, чтобы он торжественно встречал победителей. А мэр Бент сообщил, что Джошуа стал официальным талисманом забега, и, возможно, в следующем году даже украсит своим портретом новые медали.
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