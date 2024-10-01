Тайна музыки: интересные факты о знаменитых саундтреках к фильмам и сериалам

Эти последовательные звуковые удары, повторяющиеся через каждые 1,25 секунды, означают окончание одного дня на Земле. Получается, что, по задумке режиссера, каждый «тик», идентичный тому, что издает метроном, на день отделяет главного героя от заветного возвращения домой и встречи с близкими, которые в это время, в отличие от него самого, продолжают стареть.