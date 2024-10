Тайна музыки: интересные факты о знаменитых саундтреках к фильмам и сериалам

Однако уже осенью 1994 года вступительная песня к новому ситкому «Друзья» на канале NBC заставила руководство компании передумать. Тогда саундтрек «I'll Be There for You», написанный Майклом Склоффом и Алли Уиллис, неожиданно для всех стал настоящим хитом.