Тайна музыки: интересные факты о знаменитых саундтреках к фильмам и сериалам

Говоря о любимом кинофильме, наверняка каждый из нас может поделиться интересными фактами об актерах, сюжетных поворотах и даже о процессе съемок. Но как на счет музыки, что порой способна рассказать гораздо больше, чем можно представить? ВФокусе Mail решил выяснить, в чем заключается феномен саундтреков и партитур из известных кинокартин и сериалов.
«Интерстеллар»: музыка — свидетель потерянного времени
Кинофильм «Интерстеллар», получивший «Оскар» на 87-церемонии, безусловно, является одной из самых ярких работ режиссера Кристофера Нолана. Потрясающая игра актеров, современные визуальные эффекты и таинственная музыка — все это придает действию чарующую атмосферу и одновременно переносит зрителя в мир неизведанных галактик.
Интересно, что на протяжении всей кинокартины музыка является равноправным участником действий. Это отчетливо заметно в эпизоде, где Купер, главный герой, вместе с командой делает остановку на водной планете Миллер. После приземления становится известно, что каждый час, проведенный здесь, равен семи годам на Земле.
Узнав об этом от команды, Купер, оставивший своих детей на родной планете, старается поскорее закончить миссию, однако в процессе возникают сложности. Накаленную атмосферу усугубляет периодическое тиканье, включенное в музыкальную партитуру.
Эти последовательные звуковые удары, повторяющиеся через каждые 1,25 секунды, означают окончание одного дня на Земле. Получается, что, по задумке режиссера, каждый «тик», идентичный тому, что издает метроном, на день отделяет главного героя от заветного возвращения домой и встречи с близкими, которые в это время, в отличие от него самого, продолжают стареть.
«Игра престолов»: музыка отражает непредсказуемость действий
Мир одного из главных фэнтези-сериалов «Игра престолов» крайне сложен, но при этом он выверен и утончен. Подобной характеристике соответствует и вступительная музыка, написанная немецко-иранским композитором Рамином Джавади.
Известно, что создатели «Игры престолов», Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс, изначально поставили достаточно сложную задачу перед композиторами, запретив использовать пианино и флейты, так как эти инструменты являются «клишированными» для жанра фэнтези.
Джавади был одним из немногих, кто принял такие условия, и впоследствии стал единственным из тех, кто сумел написать культовый саундтрек для сериала. В качестве основного инструмента он выбрал виолончель, так как она имела довольно мрачное звучание, идеально подходящее для «Игры престолов». Если подробно разобрать заглавную музыку к сериалу, можно заметить, что виолончель — не единственная характерная деталь, отличающая знаменитую мелодию.
Так, например, саундтрек намеренно начинается вступлением из четырех тактов, в котором сразу же намечается основной рифф, лежащий в основе всего произведения. В оригинальной оркестровой версии струнные начинают пьесу до минор (i) в течение первых двух тактов, а затем они переключаются на до мажор (I).
Чередующиеся минорные и мажорные тона в начале темы задают тон как музыке, так и сериалу в целом. По словам Джавади, с помощью мелодии он попытался достичь ощущения неизвестности и интриги, характерных для сюжета сериала. Поэтому, несмотря на то, что большая часть песни написана в миноре, в нее вплетены намеки на мажор, делающие события интересными и непредсказуемыми.
Для композитора, это работа мечты — создать саундтрек к огромной вселенной, в которой есть как чудеса, созидающие мир, так и кошмары, разрушающие его.
Кроме того, заглавная музыка к сериалу изобилует инверсиями и заметными скачками высоты звука. Подобные конфликты использованы для отражения различных коллизий, с которыми сталкивается каждый из главных героев сериала.
«Титаник»: песня, сделавшая Селин Дион одной из самых успешных исполнительницей XXI века, а фильм «Титаник» — популярным
Сегодня Селин Дион является одной из самых известных мировых звёзд, но настоящая слава пришла к ней только в 1997 году после выхода культового фильма «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях.
Специально для этой кинокартины Дион написала и исполнила заглавную песню «My Heart Will Go On», что впоследствии даже получила «Оскар» в год выхода фильма.
Если верить легенде, из-за трагического сюжета кинокартины, билеты на «Титаник» изначально не очень удачно продавались, однако песня «My Heart Will Go On» придала ему необходимый «романтичный флер», благодаря которому зрители взглянули на фильм совершенно по-новому.
«Друзья»: музыка, повлиявшая на историю телевидения
Летом 1994 года Тед Харберт, президент ABC Entertainment, которая впоследствии занималась созданием знаменитого сериала «Друзья», признался, что просил продюсеров студии исключить традиционную последовательность заглавных титров, а вместе с ней и музыкальные саундтреки из всех новых шоу. Планировалось, что для «выведения» данных о съемочной группе и актерах больше не будет требоваться отдельная вставка с аудиосопровождением.
Однако уже осенью 1994 года вступительная песня к новому ситкому «Друзья» на канале NBC заставила руководство компании передумать. Тогда саундтрек «I'll Be There for You», написанный Майклом Склоффом и Алли Уиллис, неожиданно для всех стал настоящим хитом.
В качестве исполнителей изначально был выбран набирающий популярность поп-дуэт «The Rembrandts», который отлично справился с поставленной задачей. Правда, в первоначальной записи чего-то не хватало, так как в ней нельзя было услышать характерные «хлопки». По одной из версий, они были добавлены лишь во время финальных правок.
Позднее, уже на съемках сериала, которые проводились в студии в присутствии телезрителей, добавленные «апплодисменты» пришлись по вкусу большинству аудитории, благодаря чему незначительная деталь стала отличительной чертой песни одного из главных ситкомов 90-х годов.