Спасенный лобстер, отец-марафонец и 80-летняя супермодель: герои этой недели

Все самые интересные истории — про людей. Вспоминаем самых разных героев этой недели: от неунывающей супермодели до героического отца, от редкого лобстера до детеныша дикобраза.
80-летняя кореянка-супермодель
В конкурсе «Мисс Вселенная — Южная Корея» участвует женщина чуть старше, чем остальные участницы. Чой Сун Хва 80 лет, но многие верят, что у женщины есть шанс победить: она находится в отличной форме и уже много лет работает моделью и снимается в рекламе. В 50 лет женщина решила, что сидеть на пенсии рано, в 72 вспомнила о мечте работать моделью, а в 80 показывает, что стремиться к мечте никогда не поздно.
Британец с самым большим сельдереем в мире
Житель города Глостер побил мировой рекорд и вырастил сельдерей с корнем весом в 6 килограммов. Мужчина показал его на ярмарке и попал в книгу рекордов. Что он будет делать с растением дальше, история умалчивает.
Женщина, которая спасла лобстера из супермаркета
Американка отправилась за покупками и увидела в аквариуме магазина живого лобстера. Изучавшая биологию женщина опознала в ракообразном редкий вид голубого лобстера и связалась с местным океанариумом, который выкупил животное: теперь у него более просторный вольер и никаких перспектив быть съеденным.
Ветеринары, которые помогли дикобразу родить
Кесарево сечение — непростая ситуация даже для людей, а представьте, каково делать ее дикобразу! Эти герои — целый коллектив из 15 врачей, которые смогли сохранить жизнь дикобразу-маме и ее детенышу в зоопарке Сан-Диего: по ссылке можно посмотреть видео с очаровательным крохой.
Американец, который не растерялся во время стирки
Житель Честера в штате Вирджиния просто хотел постирать белье в машинке, но нашел в стиральной машине медноголового щитомордника: крайне ядовитую змею. Мужчина не растерялся и выжил, дождавшись приезда спасателей.
Сын старьевщика, который полвека искал правду
На стене столовой в доме Андреа ла Россо висела уродливая картина, которую его отец нашел в погребе заброшенного дома на Капри. Мальчик, прочитавший энциклопедию по истории искусства, решил, что она похожа на живопись Пикассо, но родители ему не верили. Теперь Андреа за 60, и оказалось, что он прав: картину оценили в 6 миллионов евро.
Отец, который успел на свадьбу
Кажется, самая драматическая история недели: обычный американец ехал на свадьбу к дочери, и понял, что приехать не получится: дорогу затопило из-за урагана «Хелен». Тогда мужчина просто вышел из машины и побежал. Он пробирался через болота и обломки зданий всю ночь, но успел прямо к утреннему торжеству, и даже вручил дочери символичный подарок.