Спасенный лобстер, отец-марафонец и 80-летняя супермодель: герои этой недели

В конкурсе «Мисс Вселенная — Южная Корея» участвует женщина чуть старше, чем остальные участницы. Чой Сун Хва 80 лет, но многие верят, что у женщины есть шанс победить: она находится в отличной форме и уже много лет работает моделью и снимается в рекламе. В 50 лет женщина решила, что сидеть на пенсии рано, в 72 вспомнила о мечте работать моделью, а в 80 показывает, что стремиться к мечте никогда не поздно.