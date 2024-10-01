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В Румынии обнаружили новую породу кошек

Ее назвали «трансильванской» (Pisica Transilvană). В настоящее время порода еще не получила официального признания. Это произойдет только через несколько лет, когда родится четвёртое поколение.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

В Румынии обнаружили новую породу кошек, которую назвали «трансильванской» (Pisica Transilvană). Сообщается, что она возникла естественным образом вблизи Южных Карпат.

По внешнему виду трансильванцы напоминают горного волка за счет серого «карпатского» меха, янтарных глаз и стройной фигуры. Из-за некоторого сходства животных уже успели прозвать «волкокотами».

Известно, что порода еще не получили официального признания. Это произойдет только через несколько лет, когда родится четвёртое поколение трансильванцев. Несмотря на такую формальность, жители Румынии уже заявили, что новая порода — часть «культурного наследия».

Ранее ученые обнаружили в водах близ Антарктиды новый вид — рыбу-дракона.