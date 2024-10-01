Борис Джонсон в мемуарах раскрыл истинную причину смерти королевы Елизаветы II

Он подчеркнул, что несмотря на ухудшение здоровья, королева продолжала исполнять свои обязанности и оставалась решительной до самого конца. По его словам, Елизавета II знала, что ее время на Земле подходит к концу, однако хотела продержаться как можно дольше и завершить свои последние обязательства.