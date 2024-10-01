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Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля.

Источник: Freepik

Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу будет сокращенным.

Россияне из-за празднования Дня народного единства все равно будут отдыхать два дня подряд — в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться “О днях воинской славы и памятных датах России”).