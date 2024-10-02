От Иннокентия Анненского до Надежды Крупской: уникальные факты о Бестужевских курсах

2 октября 1878 года в Петербурге появились Бестужевские курсы — первое высшее учебное заведение для женщин в России. Кратко вспоминаем историю курсов и рассказываем, чем они примечательны.
Сперва на курсы принимались женщины от 21 года со средним образованием, потом возрастной порог был снят. Курсы были платными, и учились на них 4 года.
Можно было выбрать историко-филологическое или физико-математическое отделение.
А вот преподаватели часто работали на курсах бесплатно — при этом девушкам преподавали виднейшие умы эпохи. Среди учителей в разные годы были, к примеру:
- поэт Иннокентий Анненский;
- лингвист Иван Бодуэн де Куртенэ;
- химик Дмитрий Менделеев;
- химик Александр Бутлеров,
- биолог Илья Мечников.
Первым директором курсов стал Константин Бестужев-Рюмин — академик Петербургской Академии наук, историк и публицист. В честь него курсы и назвали «Бестужевскими». Бестужев-Рюмин также преподавал историю и проработал на курсах до 1889 года.
Любопытно, что сперва курсы не давали ничего, кроме свидетельства о высшем образовании. Новых карьерных перспектив перед выпускницами не открывалось, и девушки поступали сюда ради самой возможности учиться и узнавать новое. Только спустя 23 года, в 1901 году, девушкам, окончившим Бестужевские курсы, было разрешено преподавать в старших классах школ, а в 1906 году — даже в мужских гимназиях.
Всего курсы просуществовали 40 лет. Их история закончилась в 1918 году — курсы были преобразованы в Третий Петроградский университет и вскоре вошли в состав Петроградского государственного университета (сейчас СПбГУ).
За это время их прошло около 7 тысяч женщин, многие из которых стали выдающимися учеными, преподавателями и библиотекарями. Большинство выпускниц стали преподавателями в средней школе и тем самым серьезно продвинули систему среднего образования в стране. Но многие пошли дальше заниматься наукой, и добились в ней успехов — среди выпускниц:
- Любовь Менделеева-Блок — историк балета и жена поэта Александра Блока;
- Мария Жилова — астрофизик и соучредитель Пулковской обсерватории;
- Екатерина Балобанова — автор первого в России учебника по библиотечному делу;
- Юлия Фаусек — первая в стране женщина-зоолог беспозвоночных;
- Ольга Добиаш-Рождественская — первая женщина, получившая докторскую степень в СССР;
Кроме них, курсы окончила также и надежда Крупская, будущая жена Владимира Ленина — так что косвенно курсы повлияли на страну и с этой стороны.
22 сентября 1885 года у курсов появилось собственное здание на 10 линии Васильевского острова, в 1898 году — собственная библиотека, где хранились книги, используемые в учебе. Остальные помещения курсов не уцелели: в Первую мировую войну они были отданы под госпиталь и общежития.
А вот библиотека целиком и полностью сохранилась до сегодняшнего дня — даже книги в этом помещении стоят в том же порядке, что и 120 лет назад. Попасть сюда можно с экскурсией.