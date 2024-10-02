От Иннокентия Анненского до Надежды Крупской: уникальные факты о Бестужевских курсах

Любопытно, что сперва курсы не давали ничего, кроме свидетельства о высшем образовании. Новых карьерных перспектив перед выпускницами не открывалось, и девушки поступали сюда ради самой возможности учиться и узнавать новое. Только спустя 23 года, в 1901 году, девушкам, окончившим Бестужевские курсы, было разрешено преподавать в старших классах школ, а в 1906 году — даже в мужских гимназиях.