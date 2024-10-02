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От Иннокентия Анненского до Надежды Крупской: уникальные факты о Бестужевских курсах

Рассказываем про первое высшее учебное заведение для женщин в России.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Группа первых деятелей по организации Бестужевских курсов.
Группа первых деятелей по организации Бестужевских курсов.

2 октября 1878 года в Петербурге появились Бестужевские курсы — первое высшее учебное заведение для женщин в России. Кратко вспоминаем историю курсов и рассказываем, чем они примечательны.

Сперва на курсы принимались женщины от 21 года со средним образованием, потом возрастной порог был снят. Курсы были платными, и учились на них 4 года.

Можно было выбрать историко-филологическое или физико-математическое отделение.

А вот преподаватели часто работали на курсах бесплатно — при этом девушкам преподавали виднейшие умы эпохи. Среди учителей в разные годы были, к примеру:

  • поэт Иннокентий Анненский;
  • лингвист Иван Бодуэн де Куртенэ;
  • химик Дмитрий Менделеев;
  • химик ﻿﻿Александр Бутлеров, ﻿﻿
  • биолог Илья Мечников.

Первым директором курсов стал Константин Бестужев-Рюмин — академик Петербургской Академии наук, историк и публицист. В честь него курсы и назвали «Бестужевскими». Бестужев-Рюмин также преподавал историю и проработал на курсах до 1889 года.

Химическая лаборатория Бестужевских курсов.
Химическая лаборатория Бестужевских курсов.

Любопытно, что сперва курсы не давали ничего, кроме свидетельства о высшем образовании. Новых карьерных перспектив перед выпускницами не открывалось, и девушки поступали сюда ради самой возможности учиться и узнавать новое. Только спустя 23 года, в 1901 году, девушкам, окончившим Бестужевские курсы, было разрешено преподавать в старших классах школ, а в 1906 году — даже в мужских гимназиях.

Всего курсы просуществовали 40 лет. Их история закончилась в 1918 году — курсы были преобразованы в Третий Петроградский университет и вскоре вошли в состав Петроградского государственного университета (сейчас СПбГУ).

За это время их прошло около 7 тысяч женщин, многие из которых стали выдающимися учеными, преподавателями и библиотекарями. Большинство выпускниц стали преподавателями в средней школе и тем самым серьезно продвинули систему среднего образования в стране. Но многие пошли дальше заниматься наукой, и добились в ней успехов — среди выпускниц:

  • Любовь Менделеева-Блок — историк балета и жена поэта Александра Блока;
  • Мария Жилова — астрофизик и соучредитель Пулковской обсерватории;
  • Екатерина Балобанова — автор первого в России учебника по библиотечному делу;
  • Юлия Фаусек — первая в стране женщина-зоолог беспозвоночных;
  • Ольга Добиаш-Рождественская — первая женщина, получившая докторскую степень в СССР;

Кроме них, курсы окончила также и надежда Крупская, будущая жена Владимира Ленина — так что косвенно курсы повлияли на страну и с этой стороны.

Комната общежития Бестужевских курсов.
Комната общежития Бестужевских курсов.

22 сентября 1885 года у курсов появилось собственное здание на 10 линии Васильевского острова, в 1898 году — собственная библиотека, где хранились книги, используемые в учебе. Остальные помещения курсов не уцелели: в Первую мировую войну они были отданы под госпиталь и общежития.

А вот библиотека целиком и полностью сохранилась до сегодняшнего дня — даже книги в этом помещении стоят в том же порядке, что и 120 лет назад. Попасть сюда можно с экскурсией.