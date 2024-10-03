Ленивцы могут исчезнуть с лица Земли из-за изменения климата

Климатический кризис уже начался, и страдают от этого не только люди. Новое исследование показывает, что низкий уровень метаболизма ленивцев и их неспособность справляться с потеплением могут привести к тому, что вид полностью исчезнет с лица Земли уже к 2100 году, пишет SciTechDaily.
В ходе нового исследования ученые изучали, как двупалые ленивцы, обитающие как в высокогорных, так и в равнинных регионах, реагируют на изменение температуры окружающей среды. Команда использовала косвенную калориметрию (измерение количества теплоты), что позволило измерить потребление кислорода и температуру тела животных в условиях, имитирующих ожидаемые изменения климата.
По словам ведущего автора исследования, доктора Ребекки Клифф, ленивцы от природы ограничены — у них медленный метаболизм и уникальное неумение регулировать температуру тела, в отличие от других млекопитающих. При этом больше всего экспертов тревожит судьба высокогорных ленивцев. Из-за их ограниченной способности мигрировать в более прохладные регионы и низкой метаболической гибкости эти популяции могут начать вымирать, если температура воздуха продолжит повышаться. Равнинные ленивцы, возможно, смогут справиться с изменениями климата, переместившись повыше.
Авторы исследования подчеркивают, что их работа указывает на необходимость срочно принимать меры, чтобы спасти этих животных от вымирания из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека.
Отметим, ленивцы — не только очаровательные неспешные зверьки. На шкуре каждого из них живет целая экосистема из насекомых, растений и бактерий. Чем они помогают друг другу и как все это устроено, рассказываем в видео.