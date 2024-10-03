Ленивцы могут исчезнуть с лица Земли из-за изменения климата

По словам ведущего автора исследования, доктора Ребекки Клифф, ленивцы от природы ограничены — у них медленный метаболизм и уникальное неумение регулировать температуру тела, в отличие от других млекопитающих. При этом больше всего экспертов тревожит судьба высокогорных ленивцев. Из-за их ограниченной способности мигрировать в более прохладные регионы и низкой метаболической гибкости эти популяции могут начать вымирать, если температура воздуха продолжит повышаться. Равнинные ленивцы, возможно, смогут справиться с изменениями климата, переместившись повыше.