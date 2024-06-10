Белоснежный песок, каменные тролли и готические соборы: как выглядят необычные пляжи мира

Речь о знаменитом пляже Пхукета — Карон, который находится в Таиланде. Конечно, вы не услышите серенады, но песок здесь удивительно мягкий и мелкий, как будто ходишь по хрустящему крахмалу. Море теплое и чистое. А еще здесь потрясающие закаты.