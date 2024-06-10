Белоснежный песок, каменные тролли и готические соборы: как выглядят необычные пляжи мира

Добро пожаловать на самые волшебные и романтичные пляжи мира. Расслабимся на белоснежном песке, посмотрим, где отдыхают знаменитости, и заглянем в гости к троллям. Берите купальники и фотоаппараты — отправляемся в путешествие.
1. Whitehaven, Австралия
Место полностью оправдывает свое название — на английском оно значит «белый рай». Его песок на 98% состоит из пылевидного кремнезема. Благодаря отсутствию примесей, он необычайно белый, мягкий и буквально сверкает на солнце. Пляж длиной в семь километров расположен на острове Уитсандей, прямо в сердце Большого Барьерного рифа.
2. Майя Бэй, Таиланд
Бухта Майя Бэй на острове Пхи-Пхи Лей в Таиланде получила известность благодаря снятому здесь фильму «Пляж» с актером Леонардо Ди Каприо в главной роли. В этом месте всегда толпы туристов, что делает уединенный отдых невозможным. Однако бухта стоит посещения ради невероятных пейзажей из поросших изумрудной зеленью скал и переливающегося лазурью моря.
3. Seven Mile Beach, Каймановы острова
Самый длинный пляж на острове Гранд-Кайман. Песок в этом месте белоснежный, а море бирюзовое. Вся его девятикилометровая территория окружена деревьями и пальмами. За такую живописную картину он получил награду «Лучший пляж Карибского моря». Туристам здесь предлагают занятия снорклингом и дайвингом — подводный мир Карибского моря богат различными обитателями.
4. Pink Sands Beach, Багамские острова
На острове Харбор Багамского архипелага есть удивительный пляж, пески которого окрашены в розовый цвет. Такой необычный оттенок получается из-за кораллов и панцирей фораминифер — мельчайших одноклеточных организмов, чьи раковины попадают на берег. Песок упругий и располагает к комфортному отдыху, а прибрежные воды теплые и нежные без резких волн. Коралловый риф защищает остров от прибоя, а пальмы скрывают от палящего солнца.
5. Пуналу'у, Гавайи
Находится на юго-восточном побережье Большого острова. Купаться здесь не рекомендуют из-за скалистого берега. Но посетить Пуналу’у стоит ради фантастической картины угольно-черного песка, голубой воды и ярко-зеленого тропического леса. А еще здесь бывают краснокнижные гавайские черепахи.
6. Скрытый пляж, Мексика
Расположен внутри пещеры на вулканическом острове Мариета. Из-за уединенности это место также называют «Пляжем любви». Здесь очень популярен дайвинг — в коралловых рифах пляжа обитает множество рыб, скатов и даже дельфинов.
7. Пляж с поющим песком, Таиланд
Речь о знаменитом пляже Пхукета — Карон, который находится в Таиланде. Конечно, вы не услышите серенады, но песок здесь удивительно мягкий и мелкий, как будто ходишь по хрустящему крахмалу. Море теплое и чистое. А еще здесь потрясающие закаты.
8. Вик, Исландия
Место, без преувеличения, вызывает священный трепет. Черный песок, неспокойное море и окаменевшие тролли в виде базальтовых колонн, как гласит древняя легенда. Большую часть года здесь прохладно и ветрено, так что загореть не получится.
9. Ваадху, Мальдивы
Сюда приезжают не ради белоснежного песка и кристально чистого моря, которые ассоциируются с Мальдивами. Этот маленький остров уникален романтическим явлением — «море звезд». В темноте пляж и океан искрятся синим неоновым светом из-за обитающего здесь планктона. Как будто вы попали в декорации Аватара.
10. Копакабана, Бразилия
Это четырехкилометровая полоса белого песка в самом сердце Рио-де-Жанейро. Жизнь здесь кипит круглый год. Это центр тусовок, отражение яркой и зажигательной бразильской культуры. Здесь можно встретить горячих бразильских красавиц и мировых знаменитостей. А на самой большой концертной площадке выступали Элтон Джон, Ленни Кравитц, The Rolling Stones и Род Стюарт.
11. Bentota Beach, Шри-Ланка
Расположенный на песчаной косе посреди изумрудной зелени и лазурного океана, пляж дарит незабываемое ощущение полной гармонии, безмятежную тишину и высочайший сервис. Здесь можно познать силу аюрведических практик и полностью расслабиться под шум прибоя. Будете на Шри-Ланке, запланируйте сюда поездку.
12. Анджуна, ГОА
Изюминка индийского штата ГОА — его широкие, почти безлюдные пляжи. Но есть место для тех, кому наскучило уединение. Анджуна — главный центр развлечений Северного ГОА. Здесь бодро торгуют сувенирами, звучит музыка, устраивают представления заклинатели змей и уличные музыканты. А вечером гремят дискотеки и пенные вечеринки.
13. Crystal Bay, Бали
Этот райский уголок находится в часе езды от Бали — добраться можно на скоростном катере. На западном побережье Нуса Пенида вы найдете изумительный пляж Crystal Bay. Его белый мягкий песок омывается прозрачными сине-зелеными водами. А великолепный риф привлекает сюда любителей снорклинга и дайвинга.
14. White Beach, Боракай
Место на маленьком острове Боракай (Филиппины) не один год входит в 10-ку лучших пляжей мира. Здесь вас ждут семь километров мелкого, как мука, ослепительно белого песка, омываемого кристально чистой прозрачной водой. А нависающие над пляжем пальмы придают пейзажу еще большую романтику.
15. Пляж Кафедральных Соборов в Рибадео, Испания
Нет, здесь вы не увидите рукотворных строений. Природа создала это удивительное место самостоятельно. На участке берега длиной около 300 м скальные породы столетиями подвергались влиянию приливов и ветров. В результате образовались каменные арки, пещеры, туннели и колонны, напоминающие архитектуру древних храмов.
Автор: Ирина Бокова