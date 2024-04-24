Вся правда об отдыхе в Таиланде. Что нужно знать перед поездкой в тропический рай

Еще один коварный факт об апреле. В это время празднуется тайский Новый год — Сонгкран. Кто-то специально едет посмотреть и поучаствовать в мероприятии, а кого-то происходящее на улицах в этот период раздражает. С 12 по 19 апреля выйти и остаться сухим и чистым очень сложно — это дань старинным обычаям. Вода символизирует жизнь и благополучие. Раньше люди ходили по улицам с небольшими чашами и окропляли водой встречных. Сейчас, особенно в туристических местах, традиция приобрела массовый характер. К примеру, вас могут окатить водой из ведра. Порой стреляют прямо в лицо из водного пистолета. Для полного ощущения праздника вдобавок могут осыпать и намазать пудрой — это ритуал очищения и символ счастья.