Вся правда об отдыхе в Таиланде. Что нужно знать перед поездкой в тропический рай

Таиланд можно либо полюбить навсегда, либо никогда не вернуться даже под дулом пистолета. Серьезно. Промежуточного мнения просто не существует. Чтобы не разочароваться с первого посещения, стоит решить, насколько для вас критичны некоторые моменты.
1. В Таиланде очень жарко, а в некоторые месяцы — особенно
Апрель — пиковый месяц, когда пекло становится невыносимым. Если вы планируете не только отдыхать у бассейна и на пляже, выбирайте другое время для отпуска. Таиланд — интересная и богатая достопримечательностями страна, пролежать все время на шезлонге будет обидно.
Солнце здесь коварное круглый год, а в апреле печет и снаружи и внутри. Если у вас есть проблемы со здоровьем или непереносимость жары, лучше воздержаться от поездки. Многие туристы не чувствуют меры во время принятия солнечных ванн, а к вечеру мучаются от ожогов. Будьте осторожнее: медицинские услуги в Таиланде дорогие.
2. Празднование тайского Нового года нравится далеко не всем
Еще один коварный факт об апреле. В это время празднуется тайский Новый год — Сонгкран. Кто-то специально едет посмотреть и поучаствовать в мероприятии, а кого-то происходящее на улицах в этот период раздражает. С 12 по 19 апреля выйти и остаться сухим и чистым очень сложно — это дань старинным обычаям. Вода символизирует жизнь и благополучие. Раньше люди ходили по улицам с небольшими чашами и окропляли водой встречных. Сейчас, особенно в туристических местах, традиция приобрела массовый характер. К примеру, вас могут окатить водой из ведра. Порой стреляют прямо в лицо из водного пистолета. Для полного ощущения праздника вдобавок могут осыпать и намазать пудрой — это ритуал очищения и символ счастья.
3. Помните про часы трезвости
Для некоторых туристов становится неприятным сюрпризом запрет на продажу алкоголя в определенные часы. Ни в одном магазине вам не продадут спиртное с 14:00 до 17:00 и с 00:00 до 11:00 — это в первую очередь касается супермаркетов и гипермаркетов. Мелкие лавки закон не особо соблюдают: если очень хочется, можно их поискать — кто-нибудь продаст. Но лучше не нарушать закон и прогуляться по барам, где-то обязательно нальют.
4. Паровые облака под запретом
Любителям электронных сигарет и других испарителей надо быть осторожнее — эти устройства в Таиланде под запретом. За хранение и употребление можно нарваться на серьезный штраф и даже получить тюремный срок. Лучше не рисковать и не привозить их с собой: если найдут в багаже, могут быть неприятности. Кто-то успешно провозит, но рисковать не стоит. При этом сами тайцы спокойно курят вейпы, ни от кого не скрываясь. Кроме того, табачные магазины продают электронные сигареты. Да, зачастую тайцам можно то, что нельзя иностранцам.
5. Не стоит кататься на байке без прав
Не верьте тому, кто утверждает, что без проблем ездил на байке без прав. Лично вам может не повезти. Нередко полиция устраивает проверки с частичным перекрытием движения: в этот момент ловят всех байкеров подряд. Как правило, можно отделаться «штрафом» в 1000 бат на месте. Причем легко попасть на несколько таких проверок в день.
Но самое главное — это небезопасно, ведь риск попасть в ДТП куда страшнее. Также напоминаем, что вождение без прав не дает шанса на получение страховой выплаты. Все затраты на ремонт транспортного средства и медицинские расходы придется брать на себя.
6. В городах Таиланда вас может смутить запах
Тайцы не заморачиваются насчет чистоты: мусор выбрасывают буквально себе под ноги. Иностранцы тоже не отстают. В жарком и влажном климате все это быстро начинает благоухать, и совсем не цветами. Приготовьтесь к тому, что иногда ваше обоняние будет улавливать неприятные запахи.
7. В море много медуз
В море полно местных жителей, особенно медуз. Особого расписания у них нет: медузы плавают, где хотят и когда хотят, но все же с июня по ноябрь встреча с ними намного вероятнее. Учитывайте это, планируя летний пляжный отпуск: иногда в названный промежуток времени море у берегов почти полностью состоит из медуз.
8. Таиланд — тропический рай для насекомых: их можно встретить как на улице, так и в доме
Приготовьтесь увидеть не только привычных мух, пчелок, паучков, но и тараканов размером с большой палец, юрких гекконов и огромных жуков. Располагаться с комфортом они могут не только на улице, но и в вашей квартире. В процессе выбора жилья не ориентируйтесь на одни лишь фотографии и тщательно читайте отзывы.
9. Уважайте тайское правительство
Правит Таиландом королевская семья: неуважительное отношение к ее членам, даже давно ушедшим, чревато серьезными последствиями вплоть до заключения в тайской тюрьме. Лучше вообще не говорить о монархах и не трогать изображения с ними, если вы где-то их встречаете.
На самом деле ничего страшного в этих фактах нет, но перед поездкой стоит о них узнать. Приехав в Таиланд, соблюдайте правила чужой страны и берегите себя — тогда вам откроются прекрасные тропики с красивым морем, изумительной кухней, завораживающими пейзажами и незабываемыми достопримечательностями.
Автор: Ирина Бокова