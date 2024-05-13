Разоблачительный разбор отдыха на Мальдивах: что скрывается за красивой картинкой лазурных пляжей

Пляжи с белоснежным песком, бирюзовая вода и роскошные виллы у океана — именно такой пейзаж всплывает в голове при упоминании Мальдивских островов. Однако за этой идеальной картинкой кроются иные, менее известные стороны: рассказываем, почему отдых на Мальдивах может оказаться не таким безоблачным, как многим мечтается.
Мало развлечений
Любителям исторических достопримечательностей или насыщенных экскурсионных программ на Мальдивах может быть скучно. Богатого культурного наследия у страны практически нет. В качестве развлечений предлагают серфинг, снорклинг, рыбалку, спа или йогу, а еще поездки по схожим между собой островам. Шумные тусовки, клубы и бары на Мальдивах тоже под запретом, поэтому «райские» острова быстро превратятся в «скучные» для активных туристов.
Грязновато
С утилизацией мусора на Мальдивах в целом проблемно. Власти и местные предприниматели даже создали целый мусорный остров — Тилафуши: туда свозят все отходы. Рабочие сортируют их, выискивая что-нибудь ценное, затем весь мусор сжигают. Это наносит колоссальный удар по окружающей среде. Некоторые отели выбрасывают отходы рядом со своей территорией, иногда — прямо на пляжах.
Много комаров и живности
На островах идеальные условия для размножения комаров — тепло и влажно. Поэтому их там очень много. В большинстве своем они не переносят малярию или другие заболевания, но приятного от постоянных укусов и жужжания под ухом мало.
Также на Мальдивах обитают летучие лисицы. Они доставляют неудобства шумом по ночам, а еще могут залезть прямо в комнату. Лисицы не агрессивны, но в случае опасности укусят. Поэтому лучше не приближаться к животным самостоятельно и при нежелательной встрече вызвать персонал отеля.
Живность в океане напугает даже не слабонервных. Часто прямо у берегов встречаются небольшие акулы, скаты или морские ежи. Они никогда не атакуют людей, но лучше плавать осторожно и внимательно.
Высокие цены
Цены на Мальдивах во многом выше, чем на других курортах. При этом качество не всегда соответствует. Особенно плохи дела с алкоголем — найти спиртное на островах крайне сложно. Там, где оно есть, цены на продукцию будут космическими: за бутылку пива просят около семи долларов, а крепкие напитки обойдутся минимум в 110.
Сложно доехать до отеля из аэропорта
Есть три способа это сделать. Первый — катер: они курсируют круглосуточно, но иногда время ожидания достигает двух часов. Второй — гидросамолет: летают только в светлое время суток, и цена кусается. Третий вариант для самых отдаленных островов — внутренний перелет и катер. При этом важно уточнить нормы провоза багажа на конкретном авиарейсе. Все это, разумеется, сложно и дорого по сравнению с такси или автобусом на других курортах. Многие отели предлагают собственный трансфер от аэропорта, но стоит это немало. Также в некоторых жилищах за ночной приезд взимается дополнительная плата.
Плохо кормят
Национальная кухня Мальдив — самая скучная во всей Азии. Блюда состоят в основном из тунца во всех его проявлениях: жареного, вареного, сушеного. Популярная добавка ко всему — кокосовое молоко, а на гарнир — рис или лапша. Конечно, в дорогих пятизвездочных отелях гостей балуют различными видами мяса или морскими гадами. Но в местных забегаловках выбор скуден. Ресторанов европейской кухни на некоторых островах практически нет, а где есть — стоят дорого. При этом цена часто не соответствует качеству.
Также, в отличие от других тропических стран, на Мальдивах ограниченный выбор фруктов. В достатке на островах только бананы и кокосы. Остальные же фрукты ввозят из-за границы, поэтому стоят они дорого и продаются не везде.
Своеобразный менталитет
Обычно недорогие отели расположены на островах, где живут местные. Сервис там хромает, ведь мальдивцы не привыкли суетиться и напрягаться. Однако, так неспешно дела обстоят в большинстве жарких стран Азии.
О лучезарных улыбках придется забыть: едва ли кто будет радоваться при виде вас, как это происходит в Таиланде или Камбодже. Для коренных жителей вы скорее помеха для их беззаботного существования, и терпят вас только из-за денег.
Также перед тем как выйти за пределы отеля на поиски местного колорита, важно изучить особенности мусульманского менталитета и уважать его. Например, жители не очень любят разгуливающих по улицам полуголых туристов. А женщинам лучше вообще не посещать мальдивские глубинки без сопровождения.
Автор: Ирина Бокова