Разоблачительный разбор отдыха на Мальдивах: что скрывается за красивой картинкой лазурных пляжей

Есть три способа это сделать. Первый — катер: они курсируют круглосуточно, но иногда время ожидания достигает двух часов. Второй — гидросамолет: летают только в светлое время суток, и цена кусается. Третий вариант для самых отдаленных островов — внутренний перелет и катер. При этом важно уточнить нормы провоза багажа на конкретном авиарейсе. Все это, разумеется, сложно и дорого по сравнению с такси или автобусом на других курортах. Многие отели предлагают собственный трансфер от аэропорта, но стоит это немало. Также в некоторых жилищах за ночной приезд взимается дополнительная плата.