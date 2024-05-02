3 нестандартные локации в Таиланде, которые удивят даже самых искушенных туристов

Самые популярные туристические места Таиланда — Пхукет, Паттайя и Бангкок. Именно здесь сосредоточены тысячи отелей, ресторанов, дневных и ночных развлечений. Заглянем за пределы этих массовых курортов и побываем там, куда добирается не каждый турист.
1. Панган: неповторимые вечеринки, пляжи с белым песком и потрясающие закаты
Примерно в 15 км к северу от известного туристического острова Самуи находится Панган. Добраться сюда можно либо бюджетно и долго — автобусом из Бангкока до Сураттхани, оттуда — на пароме. Либо побыстрее и подороже — самолетом до Самуи и паромом с одного из пирсов (трансфер до них предлагают прямо на выходе из аэропорта). Время в пути по морю — от 20 до 60 минут в зависимости от предложения компании-перевозчика. Существует и множество промежуточных способов в зависимости от вашего исходного местонахождения.
Большую известность Панган получил благодаря масштабной «Вечеринке полной луны» (Full Moon Party). Этот гигантский феерический танцевальный марафон проходит ежемесячно в полнолуние на пляже Хаад Рин. Но и в остальное время скучать не придется. Разнообразные вечеринки проходят по всему острову. Существует даже календарь мероприятий Пангана.
Но Панган — это не только шумные тусовки, но и уединенные пляжи с белым песком, обилие зелени, водопады, природные тропы в тропических джунглях, ведущие к обзорным площадкам.
Полюбоваться завораживающими пейзажами можно не только из диких мест, но и с комфортом, в одном из кафе или баров на побережье. Например, есть заведения Amsterdam и Apple, которые находятся довольно высоко: стоит преодолеть крутую горку пешком или на байке, чтобы увидеть невероятный вид на залив. Надеяться на ресторанное качество блюд здесь не стоит, но встретить потрясающий закат и получить незабываемые впечатления можно.
2. Чиангмай: величественные водопады, многочисленные храмы, курсы випассаны и медитации
Почти в 700 км к северу от Бангкока расположился второй по величине город Таиланда — Чиангмай. Добраться до него можно автобусом от столичных автовокзалов. Среднее время в пути — 10—13 часов. Вы можете заказать и трансфер: поездка на машине займет от 9 часов. Самый быстрый способ — самолетом: лететь чуть больше часа.
В настоящее время Чиангмай — это вполне современный город с торговыми центрами, банками, дорогими отелями, бизнес-центрами. Но не за этим сюда едут туристы. Чиангмай окружен мощными крепостными стенами, за которыми скрываются многочисленные храмы, музеи, памятники и парки, — недаром его называют духовным и религиозным центром Таиланда.
Национальный парк «Дой Интханон» находится в 1,5—2 часах пути от Чиангмая. Добраться туда можно на автобусе или такси. Это одно из главных природных чудес Северного Таиланда. Здесь можно полюбоваться величественными водопадами и потрясающей красотой королевского ботанического сада. Стоит и покорить самую высокую гору Таиланда высотой около 2565 м над уровнем моря. Рекомендуем запастись теплой одеждой: наверху может быть довольно прохладно.
За сокровенными знаниями — на курсы випассаны и медитации в храм Ват Прахат Дой Сутхеп в Чиангмае: здесь стоит остаться на несколько дней или даже недель. Прогуляйтесь с местным гидом по пещерам Чианг Дао, посетите горячие источники Сан-Кампхаенг и прокатитесь на лодке по реке Мае Пинг. Чтобы не разочароваться в поездке и сберечь здоровье, не стоит приезжать в Чиангмай в феврале — марте: это в прямом смысле слова «горящий сезон», когда жители окрестностей яростно выжигают прошлогоднюю траву и над городом стоит смог.
3. Чианграй: Черный храм и ночной рынок с вкусными тайскими блюдами
Если вы добрались до Чиангмая, то стоит проехать еще 200 км от него в Чианграй. Добраться можно на автобусе. Время в пути — 3—4 часа. Это спокойный городок без шумных туристических толп. Главная достопримечательность — невероятно красивый белый храм Ват Ронг Кхун.
Для контраста посетите музей Баан Дум, который называют Черным храмом. На территории комплекса находится 40 строений, выполненных в разных стилях — с элементами тайской, балийской и бирманской архитектуры. Внутри можно увидеть скульптуры и инсталляции из природных материалов — дерева, бамбука, костей, кожи животных.
Прогуляйтесь по зеленой территории комплекса с древнейшим храмом Ват Пхракэу. В нем находится нефритовая копия статуэтки Будды, которую нашли здесь в 1434 году. Позже древнее изображение переехало в Бангкок, а на его месте осталась копия из китайского нефрита, произведенная в честь 90-летия со дня рождения принцессы-матери.
В Чианграе есть чем заняться и вечером: отправляйтесь на ночной рынок, чтобы приобрести интересные вещи и сувениры и насладиться пряными и потрясающе вкусными блюдами тайской кухни.
Автор: Ирина Бокова
Фото: Карина Андреева