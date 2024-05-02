3 нестандартные локации в Таиланде, которые удивят даже самых искушенных туристов

Примерно в 15 км к северу от известного туристического острова Самуи находится Панган. Добраться сюда можно либо бюджетно и долго — автобусом из Бангкока до Сураттхани, оттуда — на пароме. Либо побыстрее и подороже — самолетом до Самуи и паромом с одного из пирсов (трансфер до них предлагают прямо на выходе из аэропорта). Время в пути по морю — от 20 до 60 минут в зависимости от предложения компании-перевозчика. Существует и множество промежуточных способов в зависимости от вашего исходного местонахождения.