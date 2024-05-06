Багажные приключения: как превратить свой чемодан в кошмар авиакомпании

Если вы путешествуете с чемоданом, который уже побывал в различных уголках мира, ни в коем случае не отрывайте с него старые багажные бирки, стикеры и наклейки. Чем больше на вашем чемодане будет этого мусора, тем выше вероятность, что его потеряют или отправят не в том направлении. Но ничего страшного, в путешествие отправятся хотя бы ваши отпускные наряды.